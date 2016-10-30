Мирча Луческу: "Как только хочу выпустить Новосельцева, он травмируется"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу признался, что хотел выпустить Ивана Новосельцева в матче 12-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0). По словам специалиста, защитника забрали в больницу прямо из отеля в день игры, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Почему не играл Новосельцев?

– К сожалению, каждой раз, когда я готов его выпустить на поле, он постоянно травмируется. Сегодня его забрали в больницу прямо из отеля. Уже провели обследование, но результаты будут известны завтра. Новосельцев должен был играть против "Анжи", против "Оренбурга" и сегодня, но так получается, что он не выходит.

Ему просто не везет. Он должен был играть еще с "Тамбовом" на Кубок. Он и тогда не сыграл. С тех пор продолжается эта череда травм. Скорее всего, мы определимся с ним на сборах, и там он покажет себя. Иван нам нужен.

- Как оцените игру Анюкова?

- Я доволен им. У нас очень плотный график, а он все-таки достаточно возрастной игрок. Можно только позавидовать объему его работы - как он носится туда-сюда по бровке. Нужно думать над тем, кто еще может сыграть на этой позиции и подменить Анюкова. Не хотелось бы, чтобы игры без замен привели к травме.