Мирча Луческу: "К сожалению, и Кришито и Нету допускают много ошибок"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) отметил, что ему иногда непонятны действия подопечных в обороне. По его словам, Доменико Кришито часто ведет себя слишком расслабленно и самоуверенно, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

​– Не слишком ли часто ошибается Кришито на позиции центрального защитника?

– К сожалению, и Кришито и Нету допускают много ошибок, в том что касается принципов ведения игры. Это непонятно даже мне. Если вы помните на второй добавленной минуте Нету ошибся, побежал не туда и "Урал" едва не сравнял счет ввосьмером. Кришито лучше всех защитников обращается с мячом. Нету – самый быстрый из центральных защитников. Агрессивный, иногда даже чрезмерно. У него есть моменты, когда он стабильно играет весь матч и вдруг допускает результативную ошибку. Что касается, Кришито – часто кажется, что он слишком самоуверен и расслаблен. Чуть больше концентрации и он был бы игроком высочайшего уровня. Есть моменты, когда Кришито и Нету импровизируют в обороне. Импровизировать можно перед штрафной соперника, а в обороне нужно действовать просто и четко.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова