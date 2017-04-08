Мирча Луческу: "Иногда сложно сказать, насколько серьезны травмы Шатова"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после ничьей с "Анжи" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России рассказал, что полузащитник команды Олег Шатов сам себя отдалил от команды. Напомним, что после игры Шатов отказался общаться с журналистами, заявив, что "главному тренеру и без нас хорошо".

– Шатов сказал, что вам хорошо и без него. Расцениваете это как бунт?

– К сожалению, он сам себя отдалил от команды своими травмами. Иногда они существуют на самом деле, иногда сложно сказать, насколько они серьезны. Что касается его места на поле, он не может выйти "под нападающими", не может играть на позиции Кокорина. Шатов может заменить только Данни, но португалец на сегодняшний день выглядит лучше. Вот и все.

Я верю в этого игрока, у него очень большой потенциал. Главное, чтобы он тренировался постоянно. А он три дня работает, а потом день не работает. Идет тренировка, а он может уйти через 50 минут. На этой неделе он уехал проверяться в Финляндию после операции. Я не могу довериться игроку, который не находится постоянно в тренировочном процессе, не получает постоянных нагрузок. Жду его с нетерпением, но пока все больше зависит от него.

Это было и в конце первой половины чемпионата, и на сборах. Олег уже не молодой и перспективный игрок. Он футболист, который должен становиться лидером в такой команде, как "Зенит". Для этого нужно постоянно находиться в тренировочном процессе и получать те же нагрузки, что и другие игроки. Без этого сложно что-то поменять.