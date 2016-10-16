Мирча Луческу: "Игру с "Уралом" "Зенит" должен был заканчивать еще в первом тайме"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после игры 10-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что команда не использовала несколько явных голевых моментов. Специалист рассказал, что команда держала в уме предстоящий матч в групповом турнире Лиги Европы.

– Игра должна была закончиться еще в первом тайме, потому что мы имели полное преимущество, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Луческу. – Во втором тайме мы дали хозяевам поля контролировать мяч, сами не использовали несколько моментов, из-за чего у наших ворот возникло давление.

Лигу Европы мы держали в уме, предстоит выездной матч. Замены в игре с "Уралом" предполагали сделать раньше, но было большое напряжение, поэтому с заменами пришлось подождать. Юсупов входит в обойму основных игроков. Жулиану устал в связи с перелетом из сборной Бразилии, я решил заменить его, чтобы поберечь.

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"