Мирча Луческу: "Игроки "Зенита" знают, как вскрыть оборону "Терека"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Терека" заявил, что команда изучила схемы соперника. Специалист отметил, что игроки петербургского клуба знают, как противостоять обороне грозненцев.

– "Терек" выбрал схему оборонительного плана, будут играть в пять защитников, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Луческу. – В центре у них будет игрок, чтобы лучше цепляться за мяч. Мы изучали их схему, ребята знают, как вскрывать такую оборону. Надеюсь, что сегодня у нас все получится.

Напомним, что матч "Зенит" - "Терек" состоится сегодня, 7 мая, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи