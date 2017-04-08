Мирча Луческу: "Игроки "Зенита" в матче с "Анжи" сыграли на 50 процентов своих возможностей"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после ничьей с "Анжи" (1:1) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что его игроки в этой встрече сыграли лишь на 50 процентов своих возможностей. При этом румынский специалист поблагодарил команду за то, как она начала действовать после удаления.

– В начале сезона вы говорили о том, что Жулиану устает от долгих перелетов в сборную и обратно, но вы не можете дать ему отдых, пока в состав не вернется Данни. Данни вернулся, но Жулиану все равно играет без перерыва и при этом выглядит далеко не так ярко, как раньше. Бразильца некем заменить?

– Вы правы, перелеты сказываются на состоянии Жулиану. Но все-таки он участвует и в атакующих действиях, и в оборонительных. Данни же более атакующий игрок, который не всегда успевает перекрывать зоны в обороне. Жулиану, возможно, проделывает не такой объем работы и имеет не так много возможностей у чужих ворот, как тогда, когда он только к нам приехал. Но я бы не хотел винить только его. Сегодня на поле были игроки, которые сыграли только на 50 процентов своих возможностей и допускали несвойственные для себя ошибки. Единственное, за что я поблагодарил команду, – это за то, как после удаления Ломбертса она смогла перестроиться и билась до конца, чтобы суметь достичь результата. В последние же десять минут была авантюрная игра. Мы раскрылись и получили много опасных контратак на свои ворота. (Максим МЕЛЬНИКОВ)