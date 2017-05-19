Мирча Луческу: "Игроки "Зенита" после прочтения СМИ спрашивают: "Почему нас так не любят?"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на брифинге в Санкт-Петербурге пояснил свое высказывание о президенте РФС Виталии Мутко после матча 29-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (1:0). Ранее специалист заявил, что глава федерации по ходу сезона повлиял на решения не в пользу питерской команды.

– Говорю еще раз: экс-президента "Спартака" Червиченко спросили в интервью про трансферы "Спартака", и он сказал, что лучший трансфер "Спартака" – это президент Мутко, который с самого начала чемпионата защищал "Спартак". Это не мои слова, а слова Червиченко. Вы их можете найти, – сказал Луческу. – Я тоже тогда задумался о том, почему такие слова произносятся. Тем более он бывший президент клуба. Я же анализировал ряд моментов, в частности гостевой матч против "Амкара".

Если же вернуться к моментам домашнего матча с "Уралом", судья был во всем прав. А что он еще мог сделать? Во всех эпизодах была красная карточка. Павлюченко оскорблял судью, что судья должен был сделать? Не удалить его? Когда Дзюба начал толкаться с Емельяновым, по большому счету, оба должны были получать красную карточку, но это другой вопрос. До сегодняшнего дня еще не принят вердикт по тем эпизодам. Столько было разговоров после этой игры, но никто, даже проанализировав, не подумал извиниться и сказать, что в этой игре все было правильно.

Если взять недавнюю игру с "Краснодаром" – было три чистых пенальти. Маурисиу бьет, рука поднимается – это чистый пенальти, мяч летит в ворота. Прострел Смольникова, мяч попадает в руку – это пенальти. И, когда Смольников входил в штрафную, его сбивали. Никто опять не сказал ни слова и это не проанализировал.

Если взять матч в Самаре, Корниленко боролся с Ивановичем. Обычная борьба игроков, но и там разглядели спорный эпизод. И это опять же наша пресса питерская, а не какая-то сказала, что там был пенальти. Как я должен на это реагировать как тренер команды, если пресса Санкт-Петербурга говорит, что был пенальти там, где его не было? Когда мы летаем в самолетах, футболисты сами читают и спрашивают, почему нас так не любят. Нас могут критиковать за результат, но не огульно хаять нас. Это моя последняя пресс–конференция в этом году. Я вижу, что вы, журналисты, одобряете мой монолог. Спасибо. Это говорит о том, что между нами есть уважение. Вы уважаете меня, а я уважаю вас. Спасибо! (Сергей ЦИММЕРМАН)