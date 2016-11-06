Мирча Луческу: "Игроки "Терека" дважды сыграли рукой в своей штрафной и забили с нарушением"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Терека" (1:2) в гостевом матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что главный арбитр встречи Сергей Карасев дважды имел основания назначить пенальти в ворота грозненской команды. По словам Луческу, ничейный результат был бы более справедливым, а победный дубль Беким Балай оформил в атаке с нарушением правил.

– Тридцать минут команда неплохо провела. Что произошло потом? - вопрос Луческу на послематчевой пресс-конференции.

– Была расслабленность и невнимательность, особенно когда соперник забивал первый гол. До него соперник почти ничего не создал, мы полностью доминировали на поле. Допустили две ошибки, хотя, когда забивался второй гол, был фол на Хави Гарсии, который судья не заметил.

Доволен вторым таймом, получилась хорошая игра. "Терек" заслуживает похвалы, они отдали все силы. Чувствовалось их желание. Игра получилась быстрой, зрелищной, и все зрители получили от нее удовольствие. Может быть, ничейный результат был бы более правильным по сегодняшнему матчу. Если учитывать, что соперник дважды сыграл рукой в своей штрафной, удивительно, что судья этого не заметил. Арбитр принял такое решение, и он отвечает за это.

Игра проходила на не очень хорошем поле. Тяжело был восстановиться после "Дандолка", где тоже играли на сложном поле и там потеряли Ломбертса и Шатова. Сегодня потеряли Нету, Витселя и Кришито. Специфическая ситуация. Есть две недели, будем надеяться, что восстановим игроков. Жирков чувствовал себя не очень хорошо, тем более на таком тяжелом поле, и при той нагрузке, которая у него была. (Сергей ЦИММЕРМАН)