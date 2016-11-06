Мирча Луческу: "Игроки "Терека" дважды сыграли рукой в своей штрафной и забили с нарушением"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Терека" (1:2) в гостевом матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что главный арбитр встречи Сергей Карасев дважды имел основания назначить пенальти в ворота грозненской команды. По словам Луческу, ничейный результат был бы более справедливым, а победный дубль Беким Балай оформил в атаке с нарушением правил.
– Тридцать минут команда неплохо провела. Что произошло потом? - вопрос Луческу на послематчевой пресс-конференции.
– Была расслабленность и невнимательность, особенно когда соперник забивал первый гол. До него соперник почти ничего не создал, мы полностью доминировали на поле. Допустили две ошибки, хотя, когда забивался второй гол, был фол на Хави Гарсии, который судья не заметил.
Доволен вторым таймом, получилась хорошая игра. "Терек" заслуживает похвалы, они отдали все силы. Чувствовалось их желание. Игра получилась быстрой, зрелищной, и все зрители получили от нее удовольствие. Может быть, ничейный результат был бы более правильным по сегодняшнему матчу. Если учитывать, что соперник дважды сыграл рукой в своей штрафной, удивительно, что судья этого не заметил. Арбитр принял такое решение, и он отвечает за это.
Игра проходила на не очень хорошем поле. Тяжело был восстановиться после "Дандолка", где тоже играли на сложном поле и там потеряли Ломбертса и Шатова. Сегодня потеряли Нету, Витселя и Кришито. Специфическая ситуация. Есть две недели, будем надеяться, что восстановим игроков. Жирков чувствовал себя не очень хорошо, тем более на таком тяжелом поле, и при той нагрузке, которая у него была. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek #ТерекЗенит - 2:1 Балай 38' (Дубль) #РФПЛ #МатчТВ pic.twitter.com/bRGazkpCUt– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 ноября 2016 г.
SP2
Так за Массимо вся "футбольная" общественность считает недобавленные секунды (цирк вообще!) да на кофейной гуще гадает что было бы если бы да кабы да Кришито дали жёлтую и на полном серьезе доказывает, что тогда Спартак забил бы два гола. Бланк есть блат. У Луческу его нет.
20:46
Патриот Сибири
Чья бы корова мычала про судейство. Молчите теперь, раз затыкали рты другим.
20:40
Ботаникум
Что-то Пуческу рановато "поплыл" - неужто синдром АВБ словил в "питерско-газпрёмской" атмосфЭре???....
20:31
Комс
Да что ты говоришь, цыган!)
20:26
Exsorsist
Мирча, поучись у Массимо, как себя надо вести во время вью.
20:18
Бен Ричардс
werder63)))) + 1000! 😂😂😂
20:15
футбол_2018
А судейки то опять москальские!!
20:14
сабзеро
"Никакого праздника! Меня сначала закрыли! Потом шарик не дали... Ничего НЕЛЬЗЯ! Нас...э...со всеми, которыми мы че...читали стихи, выгнали туда, а вы все стоите, вот так глаза раскрыли и смотрят!" (c)
20:07
werder63
Ха-ха-ха))) Если Луческу перестанет истерить насчет качества поля и судейства, то Зенит вполне может стать настоящим конкурентом СПАРТАКУ)
20:07
suff1x
нытик - там игровые все моменты были. особенно про руки в штрафной - пора уже забыть, по новым рекомендациям. и правильно сделали, ибо скоро не в ворота целить будут игроки - а в руки соперников.
20:07
howard
Голы, просто красавцы "Терек" забил, удивительно, но смотрелся он достойно.
20:02
F. Zane
Команда плаксливых тренеров
20:00
Реалист!
Начались цыганские вопли - виноват судья, поле не такое, соперник отдал все силы.
19:59
waleriy
И это начал плакаться- что это такое? Как из питера, так плакса.
19:54