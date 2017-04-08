Мирча Луческу: "Игра "Зенита" в первом тайме – это антифутбол"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу раскритиковал свою команду за игру в первом тайме матча 22-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2). Также румынский специалист признал, что допустил ошибки при выборе стартового состава.

– Согласны ли вы с тем, что "Зенит" уже потерял шансы на чемпионство, и готовы ли вы взять на себя ответственность за результат?

– К сожалению, теперь не все зависит от нас. Это очень печально. Многие наши игроки подошли к завершающей части чемпионата с большим количество карточек. Нету и Кришито имели по семь предупреждений, Дзюба и Кокорин – по три. Футболист в такой ситуации может начать думать о том, чтобы поберечься, не дай бог не получить еще одну карточку и не пропустить матч со "Спартаком". В какой-то мере это повлияло на сегодняшнюю игру.

Пришлось менять многих игроков, Смольников еще не полностью готов, Анюков почувствовал недомогание перед игрой. Я не рискнул поставить на игру Кришито и, наверное, зря. Пришлось использовать Чернова, который играл после сборов только за "Зенит-2". Первый тайм мы сыграли просто безобразно. Я бы назвал это антифутболом, мне он совсем не понравился.

У нас не было терпения при выходе из обороны через пас, и мне непонятно с чем это было связано. Мы играли длинными передачами, и соперник выигрывал большинство подборов, проводя после этого контратаки, которые приводили к напряжению у нас в обороне.

В перерыве у нас был жесткий разговор, и на поле во втором тайме вышла совсем другая команда, которую я хотел видеть с начала матча. Мы начали играть в пас, доводили мяч до штрафной соперника, создавали моменты и полумоменты у ворот соперника. К сожалению, со стороны игроков "Анжи" было много тактических фолов, и судья не всегда показывал им желтые карточки в ситуациях, когда они заслуживали их гораздо больше, чем Юсупов в матче с "Рубином" в эпизоде, который привел к его удалению. (Максим МЕЛЬНИКОВ)