Мирча Луческу: "Хорошо, что крыша на новом стадионе сейчас закрыта"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу поделился впечатлениями от нового стадиона "Санкт-Петербург", на котором завтра пройдет матч 24-го тура премьер-лиги против "Урала". По его словам, закрытая крыша во время тренировки не мешала игрокам, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Играть при закрытой крыше будет непривычно?

- Она очень высоко. Во время тренировки совсем не чувствовалось, что не хватает воздуха. Посмотрим, что будет в игре, когда футболисты передвигаются на максимальных скоростях. Хорошо, что крыша сейчас закрыта, иначе плохая погода могла бы повлиять на поле. Такой стадион позволяет играть в любое время года.

Матч "Зенит" - "Урал" состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.