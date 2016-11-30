Мирча Луческу: "Хави Гарсия не бил специально Газинского"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Уфой" (2:0) сообщил, что команда потеряла Хави Гарсию на неопределенный срок, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Тренер добавил, что не считает игру капитана "Зенита" в эпизоде с травмой Юрия Газинского грубой.

– Хави Гарсия дисквалифицирован на два матча и на один условно. Не слишком ли жесткое наказание?

– Сложно отвечать, ведь я не знаю дисциплинарный регламент. Я видел, что в эпизоде с Газинским и Хави Гарсией была борьба, но не было специального удара Гарсии. Но так решил КДК. Увы, мы потеряли Хави Гарсию на неопределенный срок.

"Зенит" вырвал победу в матче с "Уфой"