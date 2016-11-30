Мирча Луческу: "Хави Гарсия не бил специально Газинского"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Уфой" (2:0) сообщил, что команда потеряла Хави Гарсию на неопределенный срок, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Тренер добавил, что не считает игру капитана "Зенита" в эпизоде с травмой Юрия Газинского грубой.
– Хави Гарсия дисквалифицирован на два матча и на один условно. Не слишком ли жесткое наказание?
– Сложно отвечать, ведь я не знаю дисциплинарный регламент. Я видел, что в эпизоде с Газинским и Хави Гарсией была борьба, но не было специального удара Гарсии. Но так решил КДК. Увы, мы потеряли Хави Гарсию на неопределенный срок.
Dr.ZLO161
никто специально не бьет....
23:04
Pleafant
Если бы Зенит штрафовал бы своих футболистов за такие грубые фолы,то,может Гарсия и играл бы чище,он игрок очень грязный и,вообще,распоясался и подставил команду.Всё это относится и к Нету и Вернблуму.
23:02