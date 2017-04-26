Мирча Луческу: "Готовы к тому, что приходится обходиться без ведущих игроков"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 25-го тура чемпионата против "Оренбурга" заявил, что португалец Данни действительно мог пропустить игру, чтобы не получить травму на искусственном поле.

– Бывают такие случаи, когда нужно обходиться без нескольких ведущих игроков, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Луческу. – Мы к этому готовы. Те, кто заменит отсутствующих, – готовы максимально, они покажут, что давно ждали своего момента, и все будет в порядке. Данни мог не сыграть из-за искусственного поля? Это проблема не только Данни, а всех, кто регулярно не тренируется на таком поле.

Напомним, что матч "Оренбург" – "Зенит" состоится сегодня, начало встречи – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры