Мирча Луческу: "Этот год, наверное, самый сложный в моей карьере"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата заявил, что расстроен качеством поля на "Арене Санкт-Петербург". Специалист отметил, что клубу приходится проводить важные игры на таком "ужасном" газоне.
- Каковы ваши планы на ближайшие три игры, учитывая, что даже путевку в Лигу чемпионов "Зениту" уже завоевать проблематично?
- Специфический год для меня получился, - сказал Луческу. - Наверное, самый сложный в моей карьере. Мы потеряли основных игроков. Хотя меня часто критикую, я повторю, что были большие проблемы с судейством, особенно после того, как мы вышли на первое место, победив "Спартак". К тому же, приходится играть на таком ужасном поле, как сегодня, решающие игры. На таком поле гораздо легче отбиваться, чем созидать. Приходится обрабатывать мяч в три-четыре касания, чтобы опустить его на землю. Все команды об этом знают, и использую в своих интересах. Даже на таком поле мы создавали сегодня моменты. У соперника же вообще не было моментов, они просто отбивались и мешали нам играть. У них был только один момент, когда мы совершили невынужденный фол, а затем упустили игрока в штрафной и пропустили гол. Такое в футболе, к сожалению, бывает. После некоторых игр я критикую своих футболистов, но сегодня было видно, что они полностью отдавались игре, и я не могу предъявить им претензии.
Будем биться до последней игры. Стараться побеждать в каждом оставшемся матче. В следующем туре мы едем в Самару, соперник там находится в опасной зоне вылета, поэтому должен играть в более атакующий футбол, более открыто, чем сегодня это делал "Терек". После этого, к сожалению, придется вновь играть на таком же поле с "Краснодаром", после чего с "Локомотивом" снова будет хороший газон, на котором, я уверен, мы покажем более зрелищный и интересный футбол, чем сегодня. Мы владеем в каждой игре мячом более 60 процентов времени, сегодня даже больше, проводим много позиционных атак, но нам не хватает агрессия и точности в завершении атак, чтобы превратить наше территориальное преимущество в голы. (Максим МЕЛЬНИКОВ)
Tribunal Z
Вопрос - зачем игроки Зенита получают такие зарплаты, если те игроки которые получают в 5 раз меньше их обыгрывают, да ещё на своём поле
23:00
Tribunal Z
Луческу, нахрена ты Шатова выпустил? Этот перец разучился играть, просто деревянный и передачи все запарывал. Зачем Кержака на последние 5 минут выпускаешь только? Зачем Дзюба в команде? Уберите его на лавку и вы увидите как изменится игра в лучшуюсторону. а так игру Зенита читают, она простая как 3 копейки!
22:58
Я Знаю Историю
хвала небесам! Мы сегодня увидели игру настоящих чемпионов! Тотальное превосходство! Ни одного иностранца в составе! Все игроки получают зп из кошельков частных спонсоров, а не от госструктур. В отличии от мяса, спортсмены "голубых" были техничны и даже Дзюба в конце матча решил свой игровой момент в пользу своей команды!................. P.S. настоящие болельщики Зенита, желаю вам нормального тренера, нормальных игроков, и выйграть ЧР .
22:56
waleriy
Луческу верим.
22:37
fedor pavlovitsh
Пора пенсионеру на отдых. Тот футбол, который исповедует Луческу, для пенсионеров. Зенит сегодня команда пенсионеров. Убежден в том, что в еврокубках играть такой клуб не должен!!!! Будет обидно, если в Европе не будет Ростова и Краснодара!!!! ЦСКА и Спартак абсолютно заслужено будут выступать в Лиге чемпионов!!! Ну а Зенит с тренером Луческу на будущий год вылетит в ФНЛ!!!!
22:36