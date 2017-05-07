Мирча Луческу: "Этот год, наверное, самый сложный в моей карьере"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата заявил, что расстроен качеством поля на "Арене Санкт-Петербург". Специалист отметил, что клубу приходится проводить важные игры на таком "ужасном" газоне.

- Каковы ваши планы на ближайшие три игры, учитывая, что даже путевку в Лигу чемпионов "Зениту" уже завоевать проблематично?

- Специфический год для меня получился, - сказал Луческу. - Наверное, самый сложный в моей карьере. Мы потеряли основных игроков. Хотя меня часто критикую, я повторю, что были большие проблемы с судейством, особенно после того, как мы вышли на первое место, победив "Спартак". К тому же, приходится играть на таком ужасном поле, как сегодня, решающие игры. На таком поле гораздо легче отбиваться, чем созидать. Приходится обрабатывать мяч в три-четыре касания, чтобы опустить его на землю. Все команды об этом знают, и использую в своих интересах. Даже на таком поле мы создавали сегодня моменты. У соперника же вообще не было моментов, они просто отбивались и мешали нам играть. У них был только один момент, когда мы совершили невынужденный фол, а затем упустили игрока в штрафной и пропустили гол. Такое в футболе, к сожалению, бывает. После некоторых игр я критикую своих футболистов, но сегодня было видно, что они полностью отдавались игре, и я не могу предъявить им претензии.

Будем биться до последней игры. Стараться побеждать в каждом оставшемся матче. В следующем туре мы едем в Самару, соперник там находится в опасной зоне вылета, поэтому должен играть в более атакующий футбол, более открыто, чем сегодня это делал "Терек". После этого, к сожалению, придется вновь играть на таком же поле с "Краснодаром", после чего с "Локомотивом" снова будет хороший газон, на котором, я уверен, мы покажем более зрелищный и интересный футбол, чем сегодня. Мы владеем в каждой игре мячом более 60 процентов времени, сегодня даже больше, проводим много позиционных атак, но нам не хватает агрессия и точности в завершении атак, чтобы превратить наше территориальное преимущество в голы. (Максим МЕЛЬНИКОВ)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Терек"