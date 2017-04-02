16:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Это лучшее поле, на котором мы играли в этом сезоне"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0) высоко оценил поле "Казань Арены". Также он похвалил подопечных за хорошую реализацию моментов, передает корреспондент "СЭ" Артур ЕНИКЕЕВ.

– Лучшее поле, на котором мы играли в этом сезоне, – сказал Луческу. – Спасибо всем за организацию и болельщикам за атмосферу. Думаю, что к Кубку конфедераций, когда наступит лето, здесь будет еще лучше.

Сегодня мы хорошо сыграли, контролировали весь матч. Я доволен и результатом и игрой. Если честно, я ждал более атакующей игры от "Рубина", но они играли очень плотно на своей половине. Хорошо, что мы нашли свои моменты. Во втором тайме инициативой владел уже "Рубин".

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

и судья, наверное, лучший)

16:17

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