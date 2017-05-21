Мирча Луческу: "Если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 30-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) выразил уверенность, что его команда находится на верном пути, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Мирча, что дальше? Вы остаетесь?

– Мы закончили чемпионат и не попали в Лигу чемпионов. Но наша игра в последних матчах говорит о том, что мы идем в верном направлении. Некоторые изменения в составе повлияли на наше выступление во второй части сезона. Тот же Данни – в подтверждение моих слов поначалу очень тяжело втягивался после восстановления, но теперь, наконец, набрал форму. У "Зенита" есть команда и есть игра, которая обещает хорошие перспективы. Сейчас, после потери трех ведущих игроков – Витселя, Гарая и Халка – мы пришли в себя. Сложный год был. И уверен, если бы не провели игру с "Тереком" в тех условиях, мы бы сейчас были в Лиге чемпионов.

– Так вы остаетесь?

– У меня еще год контракта. Мне некорректно сейчас об этом говорить. Есть месяц, прежде чем команда соберется после отпуска, чтобы спокойно все обдумать. На меня оказывалось давление, о якобы плохих отношениях с футболистами. Эта неправда влияла на психологическое состояние.

Трансляция матча "Локомотив" – "Зенит"