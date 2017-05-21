Мирча Луческу: "Если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 30-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) выразил уверенность, что его команда находится на верном пути, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Мирча, что дальше? Вы остаетесь?

– Мы закончили чемпионат и не попали в Лигу чемпионов. Но наша игра в последних матчах говорит о том, что мы идем в верном направлении. Некоторые изменения в составе повлияли на наше выступление во второй части сезона. Тот же Данни – в подтверждение моих слов поначалу очень тяжело втягивался после восстановления, но теперь, наконец, набрал форму. У "Зенита" есть команда и есть игра, которая обещает хорошие перспективы. Сейчас, после потери трех ведущих игроков – Витселя, Гарая и Халка – мы пришли в себя. Сложный год был. И уверен, если бы не провели игру с "Тереком" в тех условиях, мы бы сейчас были в Лиге чемпионов.

– Так вы остаетесь?

– У меня еще год контракта. Мне некорректно сейчас об этом говорить. Есть месяц, прежде чем команда соберется после отпуска, чтобы спокойно все обдумать. На меня оказывалось давление, о якобы плохих отношениях с футболистами. Эта неправда влияла на психологическое состояние.

Трансляция матча "Локомотив" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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vaysman

обоснуйте, добрые люди, это он апчём?

18:10

foreverCSKAforever

Cocorin.

18:09

werder63

Румынский дедушка же все проанализировал! Сглаз, порча, соперники сопротивлялись, назначили всего 8 пенальти, а не 30, не то поле, удаляли максимум по 3 футболиста команды-противника Зенита в матче, а не по 10))) Дед, жги еще))))) Главное - оставьте Мирчу еще на годок!!

17:54

marksan

van der sar_____ У Зенита есть всё!!! А почему нет коллектива? Он вроде был и за один сезон поплыл в Маркизову лужу?

17:44

marksan

А дедушка, как мантру. опять о больном!

17:42

П_о_в_а_р

Согласен с дедушкой Луче. Несвезло. (болельщик Спартака)

17:38

aug081266

А что,Зенит играл в Питере а Терек у себя в Грозном?...Не дай бог выгонят!В следующем чемпионате поговорить будет не о чем...

17:35

van der sar

Всё есть у "Зенита",и даже деньги, и "Распил-Арена"...Результата только нет.Давай, Луческу,до свиданья. Вернее, прощай.

17:35