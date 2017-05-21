Мирча Луческу: "Если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 30-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) выразил уверенность, что его команда находится на верном пути, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Мирча, что дальше? Вы остаетесь?
– Мы закончили чемпионат и не попали в Лигу чемпионов. Но наша игра в последних матчах говорит о том, что мы идем в верном направлении. Некоторые изменения в составе повлияли на наше выступление во второй части сезона. Тот же Данни – в подтверждение моих слов поначалу очень тяжело втягивался после восстановления, но теперь, наконец, набрал форму. У "Зенита" есть команда и есть игра, которая обещает хорошие перспективы. Сейчас, после потери трех ведущих игроков – Витселя, Гарая и Халка – мы пришли в себя. Сложный год был. И уверен, если бы не провели игру с "Тереком" в тех условиях, мы бы сейчас были в Лиге чемпионов.
– Так вы остаетесь?
– У меня еще год контракта. Мне некорректно сейчас об этом говорить. Есть месяц, прежде чем команда соберется после отпуска, чтобы спокойно все обдумать. На меня оказывалось давление, о якобы плохих отношениях с футболистами. Эта неправда влияла на психологическое состояние.
vaysman
обоснуйте, добрые люди, это он апчём?
18:10
foreverCSKAforever
Cocorin.
18:09
werder63
Румынский дедушка же все проанализировал! Сглаз, порча, соперники сопротивлялись, назначили всего 8 пенальти, а не 30, не то поле, удаляли максимум по 3 футболиста команды-противника Зенита в матче, а не по 10))) Дед, жги еще))))) Главное - оставьте Мирчу еще на годок!!
17:54
marksan
van der sar_____ У Зенита есть всё!!! А почему нет коллектива? Он вроде был и за один сезон поплыл в Маркизову лужу?
17:44
marksan
А дедушка, как мантру. опять о больном!
17:42
П_о_в_а_р
Согласен с дедушкой Луче. Несвезло. (болельщик Спартака)
17:38
aug081266
А что,Зенит играл в Питере а Терек у себя в Грозном?...Не дай бог выгонят!В следующем чемпионате поговорить будет не о чем...
17:35
van der sar
Всё есть у "Зенита",и даже деньги, и "Распил-Арена"...Результата только нет.Давай, Луческу,до свиданья. Вернее, прощай.
17:35