Мирча Луческу: "Еще до матчей я говорил, что на газоне стадиона "Санкт-Петербург" играть невозможно"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что извиняется перед людьми, которых мог обидеть за критику газона на стадионе "Санкт-Петербург". Ранее специалист подчеркнул, что питерцы "радовались бы попаданию в Лигу чемпионов, если бы не безобразное поле новой арены".

– Если говорить о поле на арене "Санкт-Петербург", то я начал говорить об этом еще до матчей, – сказал Луческу. – Сказал, что играть на таком газоне в футбол практически невозможно. Так и получилось. Те матчи могли закончиться нашими крупными победами. Но я всего лишь высказал свое мнение. Возможно, слишком эмоционально. Но я его высказал. Если кого-то обидел, то прошу прощения у этих людей. Все негативные результаты – на моей совести. То, что было позитивного в этом сезоне, – это принадлежит нашим футболистам. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Мирча Луческу: "Радовались бы попаданию в Лигу чемпионов, если бы не безобразное поле арены "Санкт-Петербург"