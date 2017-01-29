Мирча Луческу: "Доволен результатом и организованностью игры "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы в товарищеском матче над "Легией" (2:0) отметил, что задачи на втором зимнем сборе, который команда проводит в Испании, значительно отличаются от тех, что были на первом сборе в Дубае. По словам специалиста, две последние контрольные встречи показали, что тренерский штаб и игроки хорошо поработали над физическим состоянием футболистов.

– Задачи на второй сбор совсем другие по сравнению с Дубаем, – отметил Луческу. – Если там каждый в основном играл по тайму, то сейчас, как видите, кто-то играет по 70, а кто-то по 90 минут. Видно по играм с "Волеренгой" и "Легией", что мы хорошо поработали над функциональным состоянием, это радует.

С "Волеренгой" играл молодой состав, а с "Легией" – те игроки, которые провели большинство матчей в сезоне. Доволен результатом и организованностью на поле. У нас были мотивированные и амбициозные соперники, рад что их обыграли. С "Волеренгой" хотел посмотреть, как будет выглядеть команда сразу после перелета. Всегда так делал в прежних командах. Надо было проявить характер. Ребята это сделали и выглядели убедительно.

Сегодня больше доволен первым таймом. Во втором были замены. То, что Данни пока периодически ошибается – это нормально.

– Надолго ли выбыли Кержаков и старший и Новосельцев?

– Мы решили, что тем, кто не готов полностью, лучше остаться в Петербурге. Возможно, они вернуться в общую группу на следующем этапе.

– Как оцените дубль Кокорина?

– Не хотел бы кого-то выделять. Мне понравилась организация игры в целом.

– О чем говорили с Гончаренко?

– Просто поздоровались. (Сергей ЦИММЕРМАН)