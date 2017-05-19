Мирча Луческу: "До игры со "Спартаком" "Зенит" регулярно и крупно выигрывал"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул, что сезон для команды проходил нормально до встречи 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:2). Специалист отметил, что перед питерцами стояла задача выиграть Кубок России.

– До игры со "Спартаком", пока не было этого скандального момента с Кришито, мы все выигрывали, – сказал Луческу. – Причем крупно. И никаких проблем не было, и никто ничего плохого про нас не говорил. А если вспоминать, как это происходило дальше, получается так. В кубковом матче с "Анжи" удаляют нашего вратаря Михаила Кержакова. Хотя все видят, что никакого удаления не было. Это сразу заставило задуматься – что-то пошло не так. Прилетели с кубкового матча – началось еще и давление на команду. Не смогли завоевать один из титулов, хотя задача выиграть Кубок стояла. (Сергей ЦИММЕРМАН)