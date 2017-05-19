Мирча Луческу: "До игры со "Спартаком" "Зенит" регулярно и крупно выигрывал"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул, что сезон для команды проходил нормально до встречи 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:2). Специалист отметил, что перед питерцами стояла задача выиграть Кубок России.
– До игры со "Спартаком", пока не было этого скандального момента с Кришито, мы все выигрывали, – сказал Луческу. – Причем крупно. И никаких проблем не было, и никто ничего плохого про нас не говорил. А если вспоминать, как это происходило дальше, получается так. В кубковом матче с "Анжи" удаляют нашего вратаря Михаила Кержакова. Хотя все видят, что никакого удаления не было. Это сразу заставило задуматься – что-то пошло не так. Прилетели с кубкового матча – началось еще и давление на команду. Не смогли завоевать один из титулов, хотя задача выиграть Кубок стояла. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Obl2007
Меня от всего этого сейчас стошнит !
14:36
shpasic
жжёт сегодня румын))
14:30
Wild Weasel
Да хватит уже ныть!!!
14:30
Очень плохой мальчик
У кого он крупно выигрывал?
14:23
qwe20
"Что-то пошло не так" - второе имя плаческу
14:19
kwazar312
Выгнать "Спартак" из лиги,как это он посмел занять место ВЕЛИКОГО и НЕПОБЕДИМОГО "Зенита"...
14:15
Roov
Мирче не откажешь в методичности. Все запомнил. Прям книгу можно писать "как убивали Зенит"
14:13
waleriy
Оказывается во всем виноват Спартак -новый чемпион России
14:11
Pilat777
Одна цитата пришла в голову "Впрочем... разве что чудо? Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами? Не пишите больше!!!"
14:11