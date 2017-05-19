Мирча Луческу: "До игры со "Спартаком" "Зенит" регулярно и крупно выигрывал". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "До игры со "Спартаком" "Зенит" регулярно и крупно выигрывал"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул, что сезон для команды проходил нормально до встречи 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:2). Специалист отметил, что перед питерцами стояла задача выиграть Кубок России.

– До игры со "Спартаком", пока не было этого скандального момента с Кришито, мы все выигрывали, – сказал Луческу. – Причем крупно. И никаких проблем не было, и никто ничего плохого про нас не говорил. А если вспоминать, как это происходило дальше, получается так. В кубковом матче с "Анжи" удаляют нашего вратаря Михаила Кержакова. Хотя все видят, что никакого удаления не было. Это сразу заставило задуматься – что-то пошло не так. Прилетели с кубкового матча – началось еще и давление на команду. Не смогли завоевать один из титулов, хотя задача выиграть Кубок стояла. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Obl2007

Меня от всего этого сейчас стошнит !

14:36

shpasic

жжёт сегодня румын))

14:30

Wild Weasel

Да хватит уже ныть!!!

14:30

Очень плохой мальчик

У кого он крупно выигрывал?

14:23

qwe20

"Что-то пошло не так" - второе имя плаческу

14:19

kwazar312

Выгнать "Спартак" из лиги,как это он посмел занять место ВЕЛИКОГО и НЕПОБЕДИМОГО "Зенита"...

14:15

Roov

Мирче не откажешь в методичности. Все запомнил. Прям книгу можно писать "как убивали Зенит"

14:13

waleriy

Оказывается во всем виноват Спартак -новый чемпион России

14:11

Pilat777

Одна цитата пришла в голову "Впрочем... разве что чудо? Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами? Не пишите больше!!!"

14:11