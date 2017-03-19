Мирча Луческу: "Даже в таком составе "Зенит" сильнее и "Спартака", и ЦСКА"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Арсеналом" (2:0) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что атакующий футбол его команды нравится зрителям. По мнению Луческу, "Зенит" вернется к той игре, что была у питерцев осенью, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Реально ли бороться за первое место или стоит сосредоточиться на второй – третьей позициях?

– Даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд – и "Спартака", и ЦСКА. Если взять все очные встречи с лидерами, с "Краснодаром" и "Ростовом" – мы выглядели намного лучше соперников. В какой-то момент чего-то не хватило. Я знаю, чего нам не хватило. В противном случае было бы на 7-8 очков больше. Наш атакующий зрелищный футбол нравится зрителям, особенно, когда мы играем дома. Вижу реакцию наших болельщиков, наших футболистов. Вижу удовлетворение на поле. Если мы еще станем реализовывать моменты, все будет великолепно. Мы имеем полное преимущество во владении мячом над всеми соперниками, но чего-то не хватает. Если контролируешь мяч 65 процентов времени – значит, знаешь, как играть. Уверен, мы вернемся к той игре, что была у нас осенью.