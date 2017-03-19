Мирча Луческу: "Даже в таком составе "Зенит" сильнее и "Спартака", и ЦСКА"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Арсеналом" (2:0) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что атакующий футбол его команды нравится зрителям. По мнению Луческу, "Зенит" вернется к той игре, что была у питерцев осенью, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
– Реально ли бороться за первое место или стоит сосредоточиться на второй – третьей позициях?
– Даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд – и "Спартака", и ЦСКА. Если взять все очные встречи с лидерами, с "Краснодаром" и "Ростовом" – мы выглядели намного лучше соперников. В какой-то момент чего-то не хватило. Я знаю, чего нам не хватило. В противном случае было бы на 7-8 очков больше. Наш атакующий зрелищный футбол нравится зрителям, особенно, когда мы играем дома. Вижу реакцию наших болельщиков, наших футболистов. Вижу удовлетворение на поле. Если мы еще станем реализовывать моменты, все будет великолепно. Мы имеем полное преимущество во владении мячом над всеми соперниками, но чего-то не хватает. Если контролируешь мяч 65 процентов времени – значит, знаешь, как играть. Уверен, мы вернемся к той игре, что была у нас осенью.
rob3906
По турнирной таблице что-то не заметно.
23:17
Kanidzha
Ага судей меняют на угодных те благодарят от всей души.....вы очень сильные))))))))))))
23:13
АРИ-100-ТЕЛЬ
Ну конечно с помощью судей ты самый сильный! Обыграл аутсайдера и уже чемпион, да и обыграл благодаря своему цыганскому нытью и помощи трусливых судьишек.
23:11
RedMack2
Почему нет нытья про судью?! Он же из Москвы - негодяй такой!!!
23:09
Assorti
И еще с таким бюджетом) а не хватает Хулька)
23:07
valentinovich205
"Мистер" опять за свое! Московские судьи для него, как для американцев русские хакеры. Не припоминаю такого Луческу в Шахтере. Стареет, видимо, и боится, что попрут.
23:06
Pleafant
Блажен,кто верует....
23:06
zega
Этот румын страдает слабым умом и старческим маразмом, когда говорит что они сильнее всех и только судьи им не помогают, а на самом деле всех больше судейских ошибок судьи сделали в пользу Зенита.
23:01
igogohruhru
Конечно, конечно. Никто и не спорит. Вообще в таком возрасте не стоит волноваться.
23:00
Веравалер
хе-хе...
22:53
Jean4
И к бабке не ходи, бюджет зенитки сколько там?
22:52