Мирча Луческу: "Агент Шатова и Трабукки создали проблемы одному игроку "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что "титулы не выигрываются только на футбольном поле". Также специалист поздравил "Спартак" с завоеванным чемпионством, отметив, что москвичи заслужили трофей.
– Хочу сказать, что титулы не выигрываются только на футбольном поле, – сказал Луческу. – И вы это тоже наверняка знаете. При всем уважении к "Спартаку". Да, они заслужили чемпионство. Поздравляю их. Там есть два игрока, которых я очень люблю и уважаю. Они и у меня много взяли. Это Фернанду и Луиз Адриану. Но очень печально и плохо, что агент Шатова и друг "Спартака" Трабукки, как он себя называет, создали определенные проблемы с одним из наших игроков. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Мирча Луческу: "В интервью агента Шатова много неправды и провокаций"
Ю.Ю.
Jean4 ================= "– Хочу сказать, что титулы не выигрываются только на футбольном поле", бомжи это наверняка знают. ___________________ У нас были отличные примеры из 90-х.
14:16
Jean4
"– Хочу сказать, что титулы не выигрываются только на футбольном поле", бомжи это наверняка знают.
14:11
Патриот Сибири
Особый вклад внесли строители Распил-арены - в течение 10 лет они готовили свой заговор с целью сделать Спартак чемпионом.
13:39
Pilat777
В институт Сербского его, необходима срочная госпитализация, надеюсь с румынским паспортом его примут.
13:38
Pilat777
В институте Сербского, в палате №
13:36
mikeV
К спсику виноватых (Мутко, поля, судьи, журналисты) у Луческу добавлись агенты... Это что-то новое, в таких невыносимых условиях ещё ни один тренер не работал, всё против него...
13:33