Мирча Луческу: "Агент Шатова и Трабукки создали проблемы одному игроку "Зенита". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Агент Шатова и Трабукки создали проблемы одному игроку "Зенита"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что "титулы не выигрываются только на футбольном поле". Также специалист поздравил "Спартак" с завоеванным чемпионством, отметив, что москвичи заслужили трофей.

– Хочу сказать, что титулы не выигрываются только на футбольном поле, – сказал Луческу. – И вы это тоже наверняка знаете. При всем уважении к "Спартаку". Да, они заслужили чемпионство. Поздравляю их. Там есть два игрока, которых я очень люблю и уважаю. Они и у меня много взяли. Это Фернанду и Луиз Адриану. Но очень печально и плохо, что агент Шатова и друг "Спартака" Трабукки, как он себя называет, создали определенные проблемы с одним из наших игроков. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Мирча Луческу: "В интервью агента Шатова много неправды и провокаций"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Ю.Ю.

Jean4 ================= "– Хочу сказать, что титулы не выигрываются только на футбольном поле", бомжи это наверняка знают. ___________________ У нас были отличные примеры из 90-х.

14:16

Jean4

"– Хочу сказать, что титулы не выигрываются только на футбольном поле", бомжи это наверняка знают.

14:11

Патриот Сибири

Особый вклад внесли строители Распил-арены - в течение 10 лет они готовили свой заговор с целью сделать Спартак чемпионом.

13:39

Pilat777

В институт Сербского его, необходима срочная госпитализация, надеюсь с румынским паспортом его примут.

13:38

Pilat777

В институте Сербского, в палате №

13:36

mikeV

К спсику виноватых (Мутко, поля, судьи, журналисты) у Луческу добавлись агенты... Это что-то новое, в таких невыносимых условиях ещё ни один тренер не работал, всё против него...

13:33