Мирча Луческу: "Агент Шатова и Трабукки создали проблемы одному игроку "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что "титулы не выигрываются только на футбольном поле". Также специалист поздравил "Спартак" с завоеванным чемпионством, отметив, что москвичи заслужили трофей.

– Хочу сказать, что титулы не выигрываются только на футбольном поле, – сказал Луческу. – И вы это тоже наверняка знаете. При всем уважении к "Спартаку". Да, они заслужили чемпионство. Поздравляю их. Там есть два игрока, которых я очень люблю и уважаю. Они и у меня много взяли. Это Фернанду и Луиз Адриану. Но очень печально и плохо, что агент Шатова и друг "Спартака" Трабукки, как он себя называет, создали определенные проблемы с одним из наших игроков. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Мирча Луческу: "В интервью агента Шатова много неправды и провокаций"