Мирча Луческу: "90 минут справлялись с атакой "Краснодара", а потом расслабились"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Краснодара" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что болельщики и домашний стадион очень помогли сопернику. По словам наставника, необходимо наладить взаимодействие в обороне, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



- "Краснодар" с такой игрой сможет вмешаться в борьбу за чемпионство?



- Имея такой стадион, поддержку, которая хорошо оказывает давление в том числе и на судей. Я думаю, это большое преимущество.



- Почему состоялась замена Жиркова на Чернова. Жирков устал?



- Было видно, что он сильно устал. Мы поменяли игроков, променяли и удачу.



- Верите ли вы в Лодыгина?



- Не хотел бы кого-то конкретно касаться. Мы поменяли практически всю оборону до этого матча. Наладить оборонительные взаимодействия сложно среди тех игроков, которые не всегда принимают участие в матчах. Мне непонятно, почему самые опытные игроки допускают ошибки. 90 минут справлялись с атакой "Краснодара", а потом расслабились. Мы попытаемся в подготовительном периоде наладить взаимодействия обороны, потому что атакой я доволен.