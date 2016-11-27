Мирча Луческу: "90 минут справлялись с атакой "Краснодара", а потом расслабились"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Краснодара" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что болельщики и домашний стадион очень помогли сопернику. По словам наставника, необходимо наладить взаимодействие в обороне, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.
- "Краснодар" с такой игрой сможет вмешаться в борьбу за чемпионство?
- Имея такой стадион, поддержку, которая хорошо оказывает давление в том числе и на судей. Я думаю, это большое преимущество.
- Почему состоялась замена Жиркова на Чернова. Жирков устал?
- Было видно, что он сильно устал. Мы поменяли игроков, променяли и удачу.
- Верите ли вы в Лодыгина?
- Не хотел бы кого-то конкретно касаться. Мы поменяли практически всю оборону до этого матча. Наладить оборонительные взаимодействия сложно среди тех игроков, которые не всегда принимают участие в матчах. Мне непонятно, почему самые опытные игроки допускают ошибки. 90 минут справлялись с атакой "Краснодара", а потом расслабились. Мы попытаемся в подготовительном периоде наладить взаимодействия обороны, потому что атакой я доволен.
SP2
Эх, Луческу! "Непонятно, почему самые опытные допускают ошибки". А болельщикам непонятно что делает на поле Кокорин! Забили бы ещё пару голов - и всё. А так - что с Тереком, что здесь - одинаковый сценарий! Уж казалось Луческу будет определять состав по спортивному принципу! Так нет, всё как раньше... (((
22:29
vmelk416
Румын что-то памятью страдает, гол то они забили при явной ошибке неопытного вратаря. Это по его "питерским" понятиям наряду с судейским произволом - нормально
22:25
Комс
Что, Мирча, тяжело играть, когда соперники сами ноги не раздвигают?))
22:19
Pleafant
То,что защита у Зенита-камень ему на шею-это давно понятно,но быть довольным такой атакой-вот это непонятно.
22:16
Андрей Краснодарский
Ну да, новый стадион так надавил на судью, что он не удалил Гарсию и не назначил пендель в ворота Зенита!!!
22:13
funyaka
Судья тоже имеет претензии к игрокам Зенита, зря что ли пыхтел?
22:01
ДИНАМИК
пула марэ - минте нарэ!
21:58