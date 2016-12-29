17:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Минспорта Краснодарского края обжаловал выплату Ивелину Попову 600 тысяч евро от "Кубани"

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Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края подало кассационную жалобу на постановление суда о законности выплаты клубом "Кубань" полузащитнику Ивелину Попову компенсации в размере 600 тысяч евро за переход в "Спартак", сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. Министерство обжаловало в апелляции решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28 июля и постановление пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 октября.

В решении суда говорится, что непубличное акционерное общество "Футбольный клуб "Кубань" 25 августа 2012 года заключило с Поповым трудовой договор сроком действия до 23 июня 2017 года. Однако 31 мая 2015 года ФК "Кубань" заключил с ОАО "ФК "Спартак-Москва" трансферный контракт о переходе болгарского футболиста. Клуб "Спартак-Москва" принял на себя обязательство произвести выплату в пользу "Кубани" трансферной суммы в размере 6 миллионов евро не позднее 26 июня 2015 года.

Кроме того, 31 мая 2015 года "Кубань" и Попов подписали приложение N1 к соглашению о расторжении договора. В нем говорится, что клуб "Кубань" принял на себя обязательство перечислить болгарскому футболисту единовременную выплату в размере 600 тысяч евро в срок до 15 июля 2015 года. Единственным условием осуществления такой выплаты является заключение Поповым соглашения о расторжении трудового договора.

По мнению министерства, данная сделка (выплата в размере 600 тысяч евро) является ничтожной в силу своей притворности. Истец просит суд признать эту сделку недействительной и обязать ответчиков возвратить денежные средства.

Дополнительная информация

http://rapsinews.ru/arbitration/20161229/277470597.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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infeneon

притворность в том что 600 тысяч это откат комиссия взятка... в общем любое подобное действие запрещенное законом, а значит сделал притворная - не действительная другой вопрос что в таком случае можно половину наших функционеров футбольных посадить, начиная с Гурама Аджоева и заканчивая Митрофановым из Зенита

18:35

shpasic

ничего не понял. какое дело Минспорту Краснодарского края до Кубани?)

18:15

Ботаникум

"Муравьеды" РАСПИЛЕННОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЮТ!!! На тот стояла, стоит и будет стоять "земля" кубанская под флагом ЕР!!!

18:00

burberry123

Трудовой кодекс разрешает прекращение трудовых отношений по соглашению сторон. При этом позволительно делать доп выплаты в том числе. При это Гражданский кодекс оперирует понятием притворной сделки и устанавливает последствия признания сделки притворной. Если коротко походу подозревают распил 600 тыс. евро.

17:54

karlikf1

В чём её притворность? Хотя бы в двух словах написали бы.

17:31

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