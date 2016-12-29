Минспорта Краснодарского края обжаловал выплату Ивелину Попову 600 тысяч евро от "Кубани"

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края подало кассационную жалобу на постановление суда о законности выплаты клубом "Кубань" полузащитнику Ивелину Попову компенсации в размере 600 тысяч евро за переход в "Спартак", сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. Министерство обжаловало в апелляции решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28 июля и постановление пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 октября.

В решении суда говорится, что непубличное акционерное общество "Футбольный клуб "Кубань" 25 августа 2012 года заключило с Поповым трудовой договор сроком действия до 23 июня 2017 года. Однако 31 мая 2015 года ФК "Кубань" заключил с ОАО "ФК "Спартак-Москва" трансферный контракт о переходе болгарского футболиста. Клуб "Спартак-Москва" принял на себя обязательство произвести выплату в пользу "Кубани" трансферной суммы в размере 6 миллионов евро не позднее 26 июня 2015 года.

Кроме того, 31 мая 2015 года "Кубань" и Попов подписали приложение N1 к соглашению о расторжении договора. В нем говорится, что клуб "Кубань" принял на себя обязательство перечислить болгарскому футболисту единовременную выплату в размере 600 тысяч евро в срок до 15 июля 2015 года. Единственным условием осуществления такой выплаты является заключение Поповым соглашения о расторжении трудового договора.

По мнению министерства, данная сделка (выплата в размере 600 тысяч евро) является ничтожной в силу своей притворности. Истец просит суд признать эту сделку недействительной и обязать ответчиков возвратить денежные средства.