Миллер удовлетворен работой Луческу у руля "Зенита"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил удовлетворение работой главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу. Отметим, что 9 декабря Миллер встречался с румынским специалистом.

– В ходе личной встречи Миллер выразил удовлетворение работой Луческу на посту тренера "Зенита", – приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией. – Также румынского специалиста заверили, что клуб постарается усилиться минимум двумя игроками в ходе зимнего трансферного окна.