12:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Миллер удовлетворен работой Луческу у руля "Зенита"

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Глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил удовлетворение работой главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу. Отметим, что 9 декабря Миллер встречался с румынским специалистом.

– В ходе личной встречи Миллер выразил удовлетворение работой Луческу на посту тренера "Зенита", – приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией. – Также румынского специалиста заверили, что клуб постарается усилиться минимум двумя игроками в ходе зимнего трансферного окна.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3862275

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Gogy

Merniloskut а ты своей борьбой за права лбгт сообщества удовлетворен? А своим участием в коррупционных схемах?

12:54

alex-ls

там какого-то узбекского дефа подписывают, т.е. подпишут еще кого-то второго

12:47

merniloskut

А растратой государственных денег на своих новых лошадок, да на Зенит и его сомнительную Арену - он тоже удовлетворён?

12:39

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ