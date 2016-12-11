Миллер удовлетворен работой Луческу у руля "Зенита"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил удовлетворение работой главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу. Отметим, что 9 декабря Миллер встречался с румынским специалистом.
– В ходе личной встречи Миллер выразил удовлетворение работой Луческу на посту тренера "Зенита", – приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией. – Также румынского специалиста заверили, что клуб постарается усилиться минимум двумя игроками в ходе зимнего трансферного окна.
Gogy
Merniloskut а ты своей борьбой за права лбгт сообщества удовлетворен? А своим участием в коррупционных схемах?
12:54
alex-ls
там какого-то узбекского дефа подписывают, т.е. подпишут еще кого-то второго
12:47
merniloskut
А растратой государственных денег на своих новых лошадок, да на Зенит и его сомнительную Арену - он тоже удовлетворён?
12:39