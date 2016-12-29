"Милан" доплатит Адриану, чтобы он перешел в "Спартак"

Руководство "Милана" намерено предложить бонус нападающему Луизу Адриану, чтобы он перешел в "Спартак", утверждает La Gazzetta dello Sport. Форвард, который ведет переговоры с красно-белыми, хочет получать 3 миллиона евро в год. В свою очередь спартаковцы не готовы платить 29-летнему бразильцу данную сумму.

Вице-президент миланцев Адриано Галлиани готов выплатить игроку выходное пособие, которое до 2020 года компенсирует потерю в заработной плате футболиста. Отмечается, что главный тренер красно-черных Винченцо Монтелла уведомлен о том, что Адриану не вернется в расположение команды. Предполагается, что бразилец подпишет контракт со Спартаком 2 января. "Милан" отпустит нападающего за символическую сумму.