"Милан" доплатит Адриану, чтобы он перешел в "Спартак"

Руководство "Милана" намерено предложить бонус нападающему Луизу Адриану, чтобы он перешел в "Спартак", утверждает La Gazzetta dello Sport. Форвард, который ведет переговоры с красно-белыми, хочет получать 3 миллиона евро в год. В свою очередь спартаковцы не готовы платить 29-летнему бразильцу данную сумму.
Вице-президент миланцев Адриано Галлиани готов выплатить игроку выходное пособие, которое до 2020 года компенсирует потерю в заработной плате футболиста. Отмечается, что главный тренер красно-черных Винченцо Монтелла уведомлен о том, что Адриану не вернется в расположение команды. Предполагается, что бразилец подпишет контракт со Спартаком 2 января. "Милан" отпустит нападающего за символическую сумму.
Пиитерец
Да, нормального игрока профессионалы пищевиковские хотят подписать: прежняя команда даже приплатить готова, лишь бы он усилил великий клуп народов африки.
14:02
Promesov
А писали 4,5 млн будет он получать в Спартаке. Говорили же максимум Федун ему даст 2-2,5 для игрока замены, а вы все таскаете итальянские фейки.
14:00
serzheo
))))) Как же он надоел Милану)))) В принципе - Спартак и Милан - клубы побратимы. Клубы с великой историей и больше ничего...
13:56