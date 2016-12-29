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"Милан" доплатит Адриану, чтобы он перешел в "Спартак"

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Массимо КАРРЕРА и Квинси ПРОМЕС: продолжит ли голландец карьеру в "Спартаке"?Клопп лишит "Спартак" золота?

Руководство "Милана" намерено предложить бонус нападающему Луизу Адриану, чтобы он перешел в "Спартак", утверждает La Gazzetta dello Sport. Форвард, который ведет переговоры с красно-белыми, хочет получать 3 миллиона евро в год. В свою очередь спартаковцы не готовы платить 29-летнему бразильцу данную сумму.

Вице-президент миланцев Адриано Галлиани готов выплатить игроку выходное пособие, которое до 2020 года компенсирует потерю в заработной плате футболиста. Отмечается, что главный тренер красно-черных Винченцо Монтелла уведомлен о том, что Адриану не вернется в расположение команды. Предполагается, что бразилец подпишет контракт со Спартаком 2 января. "Милан" отпустит нападающего за символическую сумму.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Пиитерец

Да, нормального игрока профессионалы пищевиковские хотят подписать: прежняя команда даже приплатить готова, лишь бы он усилил великий клуп народов африки.

14:02

Promesov

А писали 4,5 млн будет он получать в Спартаке. Говорили же максимум Федун ему даст 2-2,5 для игрока замены, а вы все таскаете итальянские фейки.

14:00

serzheo

))))) Как же он надоел Милану)))) В принципе - Спартак и Милан - клубы побратимы. Клубы с великой историей и больше ничего...

13:56

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