Михайло Пьянович: "Надеюсь, в этом году "Спартак" выиграет чемпионат России"

Бывший нападающий "Црвены Звезды" и "Спартака" Михайло Пьянович в преддверии товарищеского матча команд отметил дружеские отношения между поклонниками клубов. Также экс-форвард "Ростова" подчеркнул, что с удовольствием вспоминает свое пребывание в России.

– Хорошо известно, что фанаты двух клубов поддерживают братские отношения, – цитирует Kurir Пьяновича. – Честно говоря, с нетерпением жду предстоящего матча, надеюсь увидеть настоящий спектакль в исполнении двух команд. Игра будет носить статус товарищеской, но я думаю, болельщики получат удовольствие от предстоящего футбола.

В "Спартаке" я провел три незабываемых года! С содроганием вспоминаю песни болельщиков "Спартака". У них была песня в честь меня и Видича, что было честью для нас. Многие иностранцы выступали за московский клуб, но песни были только в нашу честь. Все знают, в каких отношениях находятся наши страны. Мы действительно братья, это не просто слова! Я испытал все это на себе, когда жил в Москве.

Любопытно, что несмотря на огромное количество болельщиков и великую историю, "Спартак" долгие годы не выигрывает титулы. Эта команда должна каждый год завершать с трофеем в руках и регулярно участвовать в Лиге чемпионов. Надеюсь, что в этом году "Спартак" станет чемпионом.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"