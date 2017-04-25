Михаил Вилков: "Глушакова удалил без подсказки, увидев ногу Нобоа"

Главный арбитр матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (3:0) Михаил Вилков объяснил, почему принял решение удалить полузащитника гостей Дениса Глушакова после нарушения правил на Кристиане Нобоа. Судья отметил, что если посмотреть на ногу эквадорца, то ни у кого не возникнет сомнений по поводу его решения.

– Удаление Глушакова? Денис шел на скорости в отбор мяча, и случилось два единоборства, - сказал Вилков в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол". - Изначально я оценил это как грубую игру и показал желтую карточку. Затем подошел, посмотрел, оценил характер травмы. Я увидел на ноге Нобоа следы шипов, где-то под коленом. Соответственно, решение принимал сам, никто подсказку не давал – принял решение поменять желтую карточку на красную. В интернете где-то гуляет снимок ноги Нобоа, если мы посмотрим, то, думаю, по цвету карточки все вопросы отпадут.

Напомним, что Глушаков избежал дополнительной дисквалификации и пропустит только одну игру – матч 25-го тура против "Урала". "Спартак" сыграет с "Уралом" сегодня, 25 апреля, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Арбитры не знают, как судить?