10:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Михаил Вартапетов: "Как же "Зенит" боялся "Спартак", чтобы так рано засветиться с админресурсом?"

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Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 4:2. Не замеченный судьей фол Доменико КРИШИТО (справа) на Квинси ПРОМЕСЕ - самый неоднозначный эпизод матча.Как убивали "Спартак"-3

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов выразил мнение, что в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" (4:2) прибегнул к использованию административного ресурса. По его словам, это обусловлено страхом петербуржцев.

"Миллер назвал победу "Зенита" ожидаемой? Как же надо бояться "Спартак", чтобы вот так рано засветиться с админресурсом?! Всего-то 9-й тур!" – написал Вартапетов на своей странице в твиттере.

 

 

Миллер назвал победу "Зенита" над "Спартаком" заслуженной и ожидаемой

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КОММЕНТАРИИ (32)
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Odissevs

По игре - ничья. Никто на победу не наиграл.

11:55

Санта_Клаус

Уже и врачи в комментаторы подались. В принципе можно номеров 5 СЭ посвятить опросу всего персонала Спартака, сотрудников Лукойла и ИФД Капитал если писать не о чем

11:48

skapus222

НИЧЬЯ -СПРАВЕДЛИВО...НО ТАКАЯ ВАША ПОБЕДА -НЕ В ЗАЧЕТ ВАМ..СМОТРИ ПРАВДЕ В ГЛАЗА

11:45

skapus222

ИГРА БЫЛА

11:44

Андрей Палыч 1979

skapus222 Кого вы прижали первые 20 мин?А понту то с того?Футбол состоит из 90 мин и играть надо пока судья не свистнет.А кроме первых 20 мин имеешь ещё что то сказать?

11:40

PitersS

Не приведи бог у такого врача лечиться-кроме административных ресурсов у него в голове из медицинских понятий, только, мед. спирт.. Набухается и кругом или черти, или адм. ресурсы, которые Спартак убивают. Ты бы Глушакову почаще наливал для расслабление-он, уже, на людей бросается..

11:30

skapus222

А ДЗЮБА ПОХОДУ ДАЖЕ НЕ ПОНЯЛ КАК ТРЕТИЙ ГОЛ ЗАЛЕТЕЛ...ЛЕЖАЛ И ОФИГЕЛ ОТ ЗАБИТОГО...

11:25

skapus222

БОМЖИКИ РАЗВОНЯЛИСЬ...ВАС ПРИЖАЛИ ПЕРВЫЕ МИНУТ 20 ТАК ЧТО НА ДРУГУЮ ПОЛОВИНУ ПОЛЯ ПЕРЕЙТИ НЕ МОГЛИ...ВЕСЬ СТАДИОН СВИСТЕЛ В НЕПОНИМАНИИ...И МИЛЛЕР СИДЕЛ С ТАКИМ ФЕЙСОМ ЧТО ПОДУМАЛОСЬ ВЕРИТ ЛИ ОН В СВОЮ КОМАНДУ...??? БОКОВОМУ С ВОРОНЕЖА ПАМЯТНИК ПРИ ЖИЗНИ ПОСТАВЬТЕ..И ГЛАВНОГО НЕ ЗАБУДЬТЕ РЯДОМ ...

11:24

crazysun78

считаю так! если бы судья не засчитал 4 левых гола зенита, спартак бы победил 2-0.. ))

11:17

Инквизитор 2013-9

refes Стоило судье один раз ошибиться в эпизоде с неназначением штрафного - и вот уже "мясо" подняло вой. И что, "Спартак" был лучше по игре и мог выиграть? Позорище. Не унижайтесь так, консервы. Играть надо лучше - тогда и победы придут. /// А если бы пенку не поставили? Всё КБ пошло бы на костёр! Ха! Огниво бы не справилось бы!)))

11:17

shpasic

а что о судействе сказал водитель спартаковского автобуса?

11:16

Бомжей_в

При этом Зенит не был хуже Спартака. И вполне мог победить без помощи судьи.

11:11

Инквизитор 2013-9

Gost Такое ощущение,что Срамтак вел всю игру,а вдруг внезапно его прибили.И кто это пишет какой-то вардапедов.а что скажет по этому поводу сторож базы тарасовки...? /// Сторож пьян! Баба Нюра-кухарка в горе! Один вардамопедов бьётся!)))

11:10

Бомжей_в

Там и первый пенальти под бооольшим вопросом. Ключевым в определении эпизода должно быть вот что: прошел бы пас, если бы мяч не попал в руку?! Нет, он попал бы в голову Ещенко. А людей падающих на спину с вытянутыми вдоль тела руками найти не просто.

11:10

Инквизитор 2013-9

"Миллер назвал победу "Зенита" ожидаемой? Как же надо бояться "Спартак", чтобы вот так рано засветиться с админресурсом?! Всего-то 9-й тур!" – написал Вартапетов на своей странице в твиттере./// А за такие слова надо отвартопетить Вартопетова. Это заявление ЧЛЕНА команды!

11:07

ny neru

Здесь можно писать о спартаковцах только хорошо либо ничего? Ну тогда идите вы со своим спорт-экспрессом куда подальше

11:07

Gost

Такое ощущение,что Срамтак вел всю игру,а вдруг внезапно его прибили.И кто это пишет какой-то вардапедов.а что скажет по этому поводу сторож базы тарасовки...?

11:07

Андрей Палыч 1979

Была одна ошибка судьи в моменте фола Кришито на Промесе.Это единственная ошибка Иванова.Что он знал,что сразу будет контр атака и Ещенко срубит Кокорина?Да,допустил он в том эпизоде ошибку,но с кем не бывает!?Все допускают.Без ошибок в футболе счёт всегда был бы 0:0.Зенит по игре всёже лучше был и в завершении атак лучше.И это не смотря на это,пусть спартачи не забывают,что ровно трое суток назад "Зенит" добывал очки в капилку России,и не имел времени и возможности по сути провести полноценную подготовку как спартачи.Питерцы только физически успели восстановится,но этого хватило,что бы победить!!!

11:00

ненавижу_Мойшу_Каца

SIZ170..... а человек за клевету сесть не хочет? ==== Кстати, да. Миллер может при желании "засадить" этого чересчур разговорчивого мясного Ару на пару лет. Твиттераст был очень смел, но в тюрьму он все же сел... ))

10:59

sergeon78

Врач? Так лечите! А, у вас все здоровы и работы нет. Поэтому есть время писать всякую....гадость про соперников.

10:52

Nikvolf

Согласен с бен ричардс полностью

10:51

Привет от дилетанта!

А, что там уборщица из Тарасовки, баба Нюра, в инстаграмм выложила по этому поводу??

10:50

Nikvolf

Если господин вартапетов считает что была работа с судьями и у него есть доказательства то тогда он должен идти в полицию Это статья уголовного кодекса Дача взятки Ресурс не ресурс это дача взятки Нет таких доказательств то надо сидеть молча и не выставлять себя малограмотным гопником каких в инете достаточно

10:49

SIZ170

..... а человек за клевету сесть не хочет?

10:45

Бен Ричардс

Очень бы хотелось согласиться с М.Вартапетовым,но как говорил один литературный персонаж "Заратустра не позволяет". Все-таки первые три гола в ворота "Спартака" забивал не человек в трусах и со свистком С.Иванов и не админресурс, а игроки "Зенита" в результате грубейших системных промахов обороны. Надо очень много работать над организацией игры, тактикой, командными взаимодействиями и быть на голову сильнее такого соперника, чтобы выиграть на его поле перед глазами его руководства.

10:43

SergeyKa

То есть то, что в одном из прошлых туров то же самое случилось, но уже с "Зенитом", это нормально, а вот когда дело коснулось "Спартака", то вся общественность встала на уши. Тьфу, противно. Да, штрафной должен был быть, но это игра и таких моментов за неё бывает достаточно. Всегда было и всегда будет! В любом случае, это никак не повлияло на результат игры. Ещенко должен был получать вторую жёлтую уже в середине игры; Дзюбу всё время били по голове, то один игрок "Спартака", то другой. Все это видели, но не судья. Не надо ныть, надо быть мужиками. На 100% уверен, что если подобная ситуация повториться, но уже в пользу "Спартака", то они не будут жаловаться на это судье и такая буря негодования от болельщиков красно-белых в СМИ не поднимется. Кто-то думает иначе???

10:42

баламошка

Красавец.

10:39

Dambos

Такой бред может написать только работник клуба фк "Пищевик"

10:37

Plan_A

аххахахах, давайте, жгите еще, неудачники!

10:36

ValeraK

Так Срамтак вел что ли в счете и вдруг перестал? Лодыгин кстати почему в воротах? И как сыграл? Без косяков или договорнячок?

10:35

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