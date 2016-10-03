Михаил Вартапетов: "Как же "Зенит" боялся "Спартак", чтобы так рано засветиться с админресурсом?"

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов выразил мнение, что в матче 9-го тура чемпионата России "Зенит" (4:2) прибегнул к использованию административного ресурса. По его словам, это обусловлено страхом петербуржцев.
"Миллер назвал победу "Зенита" ожидаемой? Как же надо бояться "Спартак", чтобы вот так рано засветиться с админресурсом?! Всего-то 9-й тур!" – написал Вартапетов на своей странице в твиттере.
Миллер назвал победу "Зенита" над "Спартаком" заслуженной и ожидаемой
Миллер назвал победу "Зенита" ожидаемой? - Как же надо бояться "Спартак", чтоб вот так рано засветиться с админресурсом! Всего-то 9-й тур!– Михаил Вартапетов (@mvartapetov) 2 октября 2016 г.
Odissevs
По игре - ничья. Никто на победу не наиграл.
11:55
Санта_Клаус
Уже и врачи в комментаторы подались. В принципе можно номеров 5 СЭ посвятить опросу всего персонала Спартака, сотрудников Лукойла и ИФД Капитал если писать не о чем
11:48
skapus222
НИЧЬЯ -СПРАВЕДЛИВО...НО ТАКАЯ ВАША ПОБЕДА -НЕ В ЗАЧЕТ ВАМ..СМОТРИ ПРАВДЕ В ГЛАЗА
11:45
skapus222
ИГРА БЫЛА
11:44
Андрей Палыч 1979
skapus222 Кого вы прижали первые 20 мин?А понту то с того?Футбол состоит из 90 мин и играть надо пока судья не свистнет.А кроме первых 20 мин имеешь ещё что то сказать?
11:40
PitersS
Не приведи бог у такого врача лечиться-кроме административных ресурсов у него в голове из медицинских понятий, только, мед. спирт.. Набухается и кругом или черти, или адм. ресурсы, которые Спартак убивают. Ты бы Глушакову почаще наливал для расслабление-он, уже, на людей бросается..
11:30
skapus222
А ДЗЮБА ПОХОДУ ДАЖЕ НЕ ПОНЯЛ КАК ТРЕТИЙ ГОЛ ЗАЛЕТЕЛ...ЛЕЖАЛ И ОФИГЕЛ ОТ ЗАБИТОГО...
11:25
skapus222
БОМЖИКИ РАЗВОНЯЛИСЬ...ВАС ПРИЖАЛИ ПЕРВЫЕ МИНУТ 20 ТАК ЧТО НА ДРУГУЮ ПОЛОВИНУ ПОЛЯ ПЕРЕЙТИ НЕ МОГЛИ...ВЕСЬ СТАДИОН СВИСТЕЛ В НЕПОНИМАНИИ...И МИЛЛЕР СИДЕЛ С ТАКИМ ФЕЙСОМ ЧТО ПОДУМАЛОСЬ ВЕРИТ ЛИ ОН В СВОЮ КОМАНДУ...??? БОКОВОМУ С ВОРОНЕЖА ПАМЯТНИК ПРИ ЖИЗНИ ПОСТАВЬТЕ..И ГЛАВНОГО НЕ ЗАБУДЬТЕ РЯДОМ ...
11:24
crazysun78
считаю так! если бы судья не засчитал 4 левых гола зенита, спартак бы победил 2-0.. ))
11:17
Инквизитор 2013-9
refes Стоило судье один раз ошибиться в эпизоде с неназначением штрафного - и вот уже "мясо" подняло вой. И что, "Спартак" был лучше по игре и мог выиграть? Позорище. Не унижайтесь так, консервы. Играть надо лучше - тогда и победы придут. /// А если бы пенку не поставили? Всё КБ пошло бы на костёр! Ха! Огниво бы не справилось бы!)))
11:17
shpasic
а что о судействе сказал водитель спартаковского автобуса?
11:16
Бомжей_в
При этом Зенит не был хуже Спартака. И вполне мог победить без помощи судьи.
11:11
Инквизитор 2013-9
Gost Такое ощущение,что Срамтак вел всю игру,а вдруг внезапно его прибили.И кто это пишет какой-то вардапедов.а что скажет по этому поводу сторож базы тарасовки...? /// Сторож пьян! Баба Нюра-кухарка в горе! Один вардамопедов бьётся!)))
11:10
Бомжей_в
Там и первый пенальти под бооольшим вопросом. Ключевым в определении эпизода должно быть вот что: прошел бы пас, если бы мяч не попал в руку?! Нет, он попал бы в голову Ещенко. А людей падающих на спину с вытянутыми вдоль тела руками найти не просто.
11:10
Инквизитор 2013-9
"Миллер назвал победу "Зенита" ожидаемой? Как же надо бояться "Спартак", чтобы вот так рано засветиться с админресурсом?! Всего-то 9-й тур!" – написал Вартапетов на своей странице в твиттере./// А за такие слова надо отвартопетить Вартопетова. Это заявление ЧЛЕНА команды!
11:07
ny neru
Здесь можно писать о спартаковцах только хорошо либо ничего? Ну тогда идите вы со своим спорт-экспрессом куда подальше
11:07
Gost
Такое ощущение,что Срамтак вел всю игру,а вдруг внезапно его прибили.И кто это пишет какой-то вардапедов.а что скажет по этому поводу сторож базы тарасовки...?
11:07
Андрей Палыч 1979
Была одна ошибка судьи в моменте фола Кришито на Промесе.Это единственная ошибка Иванова.Что он знал,что сразу будет контр атака и Ещенко срубит Кокорина?Да,допустил он в том эпизоде ошибку,но с кем не бывает!?Все допускают.Без ошибок в футболе счёт всегда был бы 0:0.Зенит по игре всёже лучше был и в завершении атак лучше.И это не смотря на это,пусть спартачи не забывают,что ровно трое суток назад "Зенит" добывал очки в капилку России,и не имел времени и возможности по сути провести полноценную подготовку как спартачи.Питерцы только физически успели восстановится,но этого хватило,что бы победить!!!
11:00
ненавижу_Мойшу_Каца
SIZ170..... а человек за клевету сесть не хочет? ==== Кстати, да. Миллер может при желании "засадить" этого чересчур разговорчивого мясного Ару на пару лет. Твиттераст был очень смел, но в тюрьму он все же сел... ))
10:59
sergeon78
Врач? Так лечите! А, у вас все здоровы и работы нет. Поэтому есть время писать всякую....гадость про соперников.
10:52
Nikvolf
Согласен с бен ричардс полностью
10:51
Привет от дилетанта!
А, что там уборщица из Тарасовки, баба Нюра, в инстаграмм выложила по этому поводу??
10:50
Nikvolf
Если господин вартапетов считает что была работа с судьями и у него есть доказательства то тогда он должен идти в полицию Это статья уголовного кодекса Дача взятки Ресурс не ресурс это дача взятки Нет таких доказательств то надо сидеть молча и не выставлять себя малограмотным гопником каких в инете достаточно
10:49
SIZ170
..... а человек за клевету сесть не хочет?
10:45
Бен Ричардс
Очень бы хотелось согласиться с М.Вартапетовым,но как говорил один литературный персонаж "Заратустра не позволяет". Все-таки первые три гола в ворота "Спартака" забивал не человек в трусах и со свистком С.Иванов и не админресурс, а игроки "Зенита" в результате грубейших системных промахов обороны. Надо очень много работать над организацией игры, тактикой, командными взаимодействиями и быть на голову сильнее такого соперника, чтобы выиграть на его поле перед глазами его руководства.
10:43
SergeyKa
То есть то, что в одном из прошлых туров то же самое случилось, но уже с "Зенитом", это нормально, а вот когда дело коснулось "Спартака", то вся общественность встала на уши. Тьфу, противно. Да, штрафной должен был быть, но это игра и таких моментов за неё бывает достаточно. Всегда было и всегда будет! В любом случае, это никак не повлияло на результат игры. Ещенко должен был получать вторую жёлтую уже в середине игры; Дзюбу всё время били по голове, то один игрок "Спартака", то другой. Все это видели, но не судья. Не надо ныть, надо быть мужиками. На 100% уверен, что если подобная ситуация повториться, но уже в пользу "Спартака", то они не будут жаловаться на это судье и такая буря негодования от болельщиков красно-белых в СМИ не поднимется. Кто-то думает иначе???
10:42
баламошка
Красавец.
10:39
Dambos
Такой бред может написать только работник клуба фк "Пищевик"
10:37
Plan_A
аххахахах, давайте, жгите еще, неудачники!
10:36
ValeraK
Так Срамтак вел что ли в счете и вдруг перестал? Лодыгин кстати почему в воротах? И как сыграл? Без косяков или договорнячок?
10:35