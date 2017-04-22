Михаил Шац: "Нам всем предстоит огромная работа по очищению кармы стадиона "Санкт-Петербург"

Известный телеведущий Михаил Шац отметил, что в субботу посетит матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал", который состоится на новом стадионе "Санкт-Петербург". По его словам, болельщикам и команде предстоит огромная работа по очищению кармы этой арены.

- В субботу я обязательно пойду на матч, - приводит "Фонтанка" слова Шаца. - Специально ради этого приеду в город. Для меня это знаковое событие. Нам всем предстоит огромная работа по очищению кармы этого стадиона. На нем нужно делать какие-то сумасшедшие приятные вещи, чтобы история с его строительством начала напоминать плохой анекдот. Сейчас, когда идешь туда, появляется неприятное ощущение, словно ты сам становишься соучастником чего-то нехорошего.

Напомним, матч "Зенит" - "Урал" пройдет 22 апреля, начало встречи - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.