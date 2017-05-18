Михаил Шац: "Луческу не рассчитал свои силы и уровень чемпионата, в который приехал"

Известный шоумен и телеведущий, болельщик "Зенита" Михаил Шац отметил, что уровень главного тренера команды Мирчи Луческу не соответствует уровню чемпионата России. По его словам, румынский специалист не рассчитал свои силы.

– Про предыдущего тренера "Зенита" вы как-то сказали: "Мне нравится, как Виллаш-Боаш троллит наш чемпионат. Это смело и вызывает уважение". А вам нравятся высказывания Луческу?

– Нет. Про него у меня несколько другое мнение. Хотя он раза в два раза старше Боаша. Считаю, он не совсем рассчитал свои силы и уровень чемпионата, в который приехал. Это его главная проблема. Он последние 20 лет жил в определенном режиме украинской лиги, которая по уровню ниже российской.

– То есть, неудачно вышел из зоны комфорта?

– Все вот эти жалобы про судейство… Какие-то штампованные фразы, которые он привык говорить там и которые оказывали определенное воздействие на ход чемпионата. А здесь это далеко не всегда прокатывает.

– Значит, с пониманием отнеслись к баннеру болельщиков "Спартака" в адрес Мистера: "В Питере – ныть"

– У меня нет никаких обид на сей счет. Я понимаю болельщиков "Спартака". На их месте я, наверное, тоже воспользовался бы слабостью этого тренера. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Михаила Шаца