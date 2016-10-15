Михаил Осинов: "Ростову" все равно, травмирован ли Промес - они не отойдут от своей игры"

Бывший полузащитник "Ростова" Михаил Осинов уверен, что ростовчане сумеют одержать победу над "Спартаком" в матче 10-го тура чемпионата России. По его словам, желто-синие не отойдут от своей игры.

- Положение "Ростова" наверху таблицы уже не удивляет, - начал Осинов. - Второй год они находятся в отличной форме. Не потеряй очки в Краснодаре и Питере, вообще были бы в лидерах. Дальше - красно-белые… Матчи между этими командами всегда интересны. И уж тем более, будет присутствовать желание победить "народную команду". Это будет центральная встреча тура - хотелось бы, чтобы перед Лигой чемпионов "Ростов" вышел и сыграл достойно. Нужно два-три момента впереди, и нападающие этим воспользуются.

Промес не выйдет на поле в субботу - это огромная потеря. Но "Ростову", думаю, все равно, травмирован ли голландец - они от своей игры не отойдут. Им и отдам предпочтение - 2:1. (Иван ОРЕХОВ, Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"