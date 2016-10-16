Михаил Осинов: "При Каррере в "Спартаке" глобально ничего не изменилось"

Бывший полузащитник "Ростова" Михаил Осинов высказал мнение, что пока "Спартак" не показывает чемпионской игры. Экс-капитан донского клуба считает "Зенит" главным претендентом на чемпионство.

– Давайте о "Спартаке". Что изменилось в его игре с назначением Массимо Карреры?

– Глобально – ничего. Разве что в матче с "Ростовом" удивило появление Зобнина в роли правого бровочника. Отыграл неплохо. Но Ещенко я бы не сбрасывал со счетов. Мне нравится этот защитник, успевает и сзади отрабатывать, и атаку поддерживать.

– Какие позиции надо укрепить "Спартаку" в первую очередь?

– Средняя линия укомплектована. Об обороне этого не скажешь. Нужен надежный защитник. А лучше – два. Не помешал бы такой форвард, как Дзюба, – мощный, способный продавить. Все-таки Промес и Зе Луиш действуют в иной манере.

– Верите, что "Спартак" уже в этом сезоне будет бороться за золото?

– Пока чемпионской игры у него не видно. Яркие матчи по-прежнему чередуются с тусклыми. При всем уважении к "Уфе" – нельзя дома проигрывать такой команде, если всерьез претендуешь на золотые медали! В игре "Спартака" нет стабильности, гармонии, запаса прочности. У ЦСКА сейчас проблем тоже хватает.

– Да еще с Еременко ситуация непонятная.

– Вот-вот. Зато у "Зенита" все хорошо. Команда играет здорово, уверенно набирает очки, много забивает. Плюс длинная скамейка. Так что именно "Зенит" – главный претендент на чемпионство. (Александр КРУЖКОВ)