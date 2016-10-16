Михаил Осинов: "Не понимаю, чем руководствовался Безбородов, удаляя Кудряшова"

Бывший полузащитник "Ростова" Михаил Осинов выразил непонимание с некоторыми судейскими решениями в игре 10-го тура чемпионата России между ростовчанами и "Спартаком" (0:1). Экс-капитан донского клуба похвалил команду за игру в меньшинстве.

– Иван Данильянц сказал на пресс-конференции: "Мы уступили по счету, но не по содержанию игры". Как вам формулировка?

– Трудно не согласиться. "Ростов" в этом матче очень понравился. Думал, будет действовать вторым номером, но с первых же минут применил высокий прессинг, в обороне не отсиживался. В каких-то эпизодах даже переигрывал "Спартак". Все рухнуло после необъяснимого удаления Кудряшова.

– Полагаете, не заслуживал он красной карточки?

– Да какая красная?! Желтой было бы достаточно. Фол-то неумышленный, Зобнин травму не получил – сразу вскочил, побежал. Не понимаю, чем руководствовался Безбородов. Возможно, отголоски скандала в Петербурге, когда ростовский арбитр (Сергей Иванов. – Прим. А.К.) судил матч "Зенит" – "Спартак".

– Что скажете про удаление Сесара Наваса?

– Здесь к Безбородову никаких вопросов. Срыв атаки – вторая желтая. Здорово разобрался и с падением Комбарова в штрафной "Ростова". Пенальти там близко не было. Парень симулировал, заслуженно получил карточку. А вот удаление Кудряшова – вопиющая несправедливость! Обидно, что судья сломал игру, которая смотрелась на одном дыхании.

– "Ростов" вдевятером не рассыпался.

– Ребята – молодцы! Доказали, что с мастерством и характером у них порядок. Не сели в оборону, не играли на отбой, создавали моменты. Порой я забывал, что у "Ростова" на два игрока меньше! А какой шанс был у Нобоа? Если б не Ребров, "Спартак" мог упустить победу. (Александр КРУЖКОВ)