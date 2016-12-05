Михаил Кержаков: "Зенит", скорее всего, будет усиливаться"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков во время онлайн-конференции с региональными фан-клубами отметил, что питерцы обязательно будут усиливаться. Однако, по словам голкипера, он не знает, кого именно клуб хочет приобрести.

– Скорее всего, да. Усиления, наверное, будут. По поводу кандидатур я не могу ничего сказать – это вопрос к тренеру и руководству клуба. Только они знают, кого хотят приобрести – нам об этом не говорят, – цитирует Кержакова официальный сайт "Зенита".