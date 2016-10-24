22:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Михаил Кержаков: "С Лодыгиным у нас обычные рабочие отношения"

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Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков после победы над "Оренбургом" (1:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата России в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что с другим голкипером команды Юрием Лодыгиным у него обычные рабочие трудовые отношения. Также Кержаков подчеркнул, что команда во встрече с "Оренбургом" хорошо сыграла в обороне.

- Какие у вас отношения с Лодыгиным?

- Обычные рабочие трудовые отношения. Хорошая здоровая конкуренция.

- Была сегодня нервозность?

- Да нет, хотя в последние минуты при счете 1:0 было немного неприятно. Все могло произойти, но, к счастью, мы победили.

- Линия обороны сегодня у команды была экспериментальной - вам было комфортно?

- Ребята здорово сыграли. Особенно хотелось отметить Артура Юсупова, он вышел не на своей позиции, но с задачей справился.

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