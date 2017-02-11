Михаил Кержаков: "Хочу принести "Оренбургу" как можно больше пользы"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков, на правах аренды перешедший в "Оренбург", в интервью Bobsoccer подчеркнул, что постарается принести как можно больше пользы своей новой команде. По словам Кержакова, место в стартовом составе ему не гарантировано.

– Как напутствовали вас партнеры по "Зениту"?

– О том, что я ухожу, знали немногие. Ребята пожелали удачи.

– В 25-ом туре "Зениту" играть в Оренбурге!

– Да, знаю, уже смотрел календарь.

– Что вам известно о своей новой команде?

– Хороший, крепкий коллектив. Я прекрасно представляю, куда еду. Одним из главных факторов, повлиявших на мой переход, стал звонок Роберта Геннадьевича Евдокимова и беседа с тренером вратарей Платоном Захарчуком. Всегда приятно, когда наставники проявляют такое внимание.

– В "Оренбурге" вам тоже не гарантировано место в основном составе, Михаил.

– А где оно гарантировано? Буду работать, доказывать. А там посмотрим.

– Перед "Оренбургом" стоит непростая задача – сохранить прописку в премьер-лиге.

– Простых задач в жизни вообще не бывает. Хочу принести своей новой команде как можно больше пользы.

– Задумывались о том, что будет после окончания сезона?

– Нет. Летом вернусь в "Зенит", а там видно будет.