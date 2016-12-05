Михаил Кержаков: "Дзюба - лидер в юморе"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков во время онлайн-конференции с региональными фан-клубами отметил, что в команде есть игроки, которые могут заменить его на воротах. По словам голкипера, его брат Александр умеет хорошо прыгать.

– Кто из полевых игроков "Зенита" может заменить вратаря? Говорят, Артем Дзюба уверенно чувствует себя в воротах.

– Это он так говорит (смеется). Мой брат может, он тоже у меня прыгучий: роста небольшого, но прыгает хорошо. В общем, заменить меня есть кем.

– Кто лидер в команде в быту в раздевалке?

– Я и Артем Дзюба (смеется). На самом деле, как посмотреть. Есть лидеры по юмору, а есть лидеры, которые способны завести команду, взбодрить игроков. Такой лидер у нас – Данни, капитан. К сожалению, он сейчас травмирован, поэтому его заменяют другие футболисты. Например, мой брат. В силу своего возраста и опыта он многое объясняет и подсказывает молодым игрокам. Что касается юмора, то лидерами тоже являются несколько человек – Дзюба и, естественно, я.