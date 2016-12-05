21:15 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Михаил Кержаков: "Дзюба - лидер в юморе"

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Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков во время онлайн-конференции с региональными фан-клубами отметил, что в команде есть игроки, которые могут заменить его на воротах. По словам голкипера, его брат Александр умеет хорошо прыгать.

– Кто из полевых игроков "Зенита" может заменить вратаря? Говорят, Артем Дзюба уверенно чувствует себя в воротах.

– Это он так говорит (смеется). Мой брат может, он тоже у меня прыгучий: роста небольшого, но прыгает хорошо. В общем, заменить меня есть кем.

– Кто лидер в команде в быту в раздевалке?

– Я и Артем Дзюба (смеется). На самом деле, как посмотреть. Есть лидеры по юмору, а есть лидеры, которые способны завести команду, взбодрить игроков. Такой лидер у нас – Данни, капитан. К сожалению, он сейчас травмирован, поэтому его заменяют другие футболисты. Например, мой брат. В силу своего возраста и опыта он многое объясняет и подсказывает молодым игрокам. Что касается юмора, то лидерами тоже являются несколько человек – Дзюба и, естественно, я.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/05/mikhail-kerzhakov-i-zhuliano-prinyali-uchastie-v-onlayn-konferentsii-s-regionalnymi-fan-klubami/

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