Михаил Грушевский: "Мне Дзюба симпатичен. Но его слова о болельщиках - серьезная ошибка"

Актер и телеведущий, давний поклонник ЦСКА Михаил Грушевский считает, что высказывание нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в адрес болельщиков - серьезная ошибка футболиста.

Форвард, в частности, сказал следующее: "Сидя на диване с огромным пузом и кривыми ногами, у нас любят обсуждать игроков со стороны. Кто дерево, кто полено. Открывая при этом баночку пива. Это наша страна. У нас, куда ни глянь, - все во всем профессионалы. Все все умеют, все сидят... Хотя с дивана через раз встают - и то спотыкаются".

- Дзюба мог бы поддержать своего товарища по команде более изысканным способом, - сказал Грушевский. - Такое стремление похвально, но эти слова - серьезная ошибка. Да, в Кокорина летит огромное количество ядовитых стрел, но формат, избранный Артемом, влечет за собой провал. Он создал образ врага.

Я пусть и не в идеальной физической форме, но пиво не пью и люблю смотреть футбол со стадиона. Болельщики разные, кто-то действительно с животом, кто-то в лучшей форме, чем сам нападающий. Дзюба зачем-то пнул людей. Хотя Кокорин сделал многое, чтобы стать объектом их насмешек.

Мне Артем симпатичен - это искренний, веселый, азартный парень. Когда он получает удовольствие от футбола, это нравится. Хотя за "Зенит" и "Спартак" я никогда не болел. Здесь же нападающий выбрал неудачный формат защиты.

Когда Широков критиковал фанатов за то, что они срывали матч, я хотя бы понимал футболиста. В следующий раз Дзюбу станут необоснованно критиковать, когда он этого не будет заслуживать. Не нужно провоцировать там, где нет информационного повода. Необходимо быть солиднее и контролировать эмоции. А если хочется защитить кого-то из команды, то следует делать это корректно, чтобы шло на пользу всем. (Сергей АСТАХОВ)