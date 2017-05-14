Михаил Гершкович: "Теперь, судя по всему, "Зенит" вряд ли попадет в Лигу чемпионов"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в интервью "СЭ" отмтеил, что осадок от игры "Зенита" в конце сезона останется, а команда вряд ли попадет в Лигу чемпионов. По его словам, у ЦСКА, который играет лучше, график матчей проще.

– В Самаре "Зенит" реабилитировался за поражение от "Терека"?

– Да как вам сказать. "Крылья" очень неуверенно начали матч. Потом самарцы периодически владели инициативой, гости играли вторым номером. В целом, осадок в конце сезона все равно останется. От "Зенита" ждали борьбы за чемпионство. А теперь, судя по всему, питерцы вряд ли попадут в Лигу чемпионов.

– В серебряной гонке ставите на ЦСКА?

– Да, у армейцев календарь проще. Да и игра ЦСКА впечатляет больше. Да и микроклимат в клубе совсем другой. Так что, думаю, "Зениту" за этот сезон, наверное, можно будет поставить жирный минус, если он окажется только в Лиге Европе.

Полное интервью Михаила Гершковича