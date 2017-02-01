Михаил Гершкович: "Спартаку" в перспективе нужно думать и о Лиге чемпионов"

Известный российский специалист Михаил Гершкович подчеркнул в интервью "Известиям", что пока преждевременно делать выводы о трансферной работе клубов. Он выразил мнение, что "Спартаку" не помешал бы еще один сильный форвард.

– Сейчас сложно делать выводы по трансферной деятельности российских клубов. Насколько успешно каждая из команд сработала, покажет только время, – отметил Гершкович. – И здесь не стоит смотреть на фамилии и регалии новичков. В истории футбола было множество примеров, когда известные футболисты не приживались даже в самых сильных командах. Судить о трансферной работе нужно в конце сезона. Сейчас же можно отметить, что российские клубы ведут себя достаточно активно. "Спартак", например, явно усиливает проблемные зоны. Осенью, когда Зе Луиш получил травму, красно-белые фактически остались без нападающих, поэтому покупка Адриано логична. Потенциально этот игрок может хорошо проявить себя в РФПЛ, несмотря на то что последнее время его карьера шла на спад. Однако "Спартаку" не помешал бы еще один сильный форвард. Понятно, что сейчас все мысли красно-белых только о победе в чемпионате России, но в перспективе нужно думать и о Лиге чемпионов. Думаю, селекционеры "Спартака" работают в правильном направлении.