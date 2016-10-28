Михаил Гершкович: "Романцев прав. Каррера не уважает свою профессию"

Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поддержал бывшего наставника "Спартака" Олега Романцева, который отказался общаться с Массимо Каррерой, ныне возглавляющим красно-белых. Ранее специалист заявил, что не намерен идти на контакт, пока итальянец не выучит русский язык.

– Олег Иванович поднял очень серьезную тему, – сказал Гершкович. – И к нему надо прислушаться! Я приведу вам просто один пример. Гвардьола, когда возглавил "Баварию", говорил по-немецки. Сейчас он работает в Англии – говорит по-английски. А у нас Хиддинк, Капелло, тот же Каррера не считают нужным изучать русский. Это неуважение к своей профессии!

Тренер – это психолог, который должен уметь общаться с подопечными на их родном языке, доносить им тонкости тренировочного процесса. И Романцев это прекрасно понимает. А как можно, не зная языка, управлять командой?

Взять того же Луческу. Вы заметили, что ему не требуется переводчик, когда журналист задает вопрос. То есть он понимает русский. Думаю, через какое-то время он уже начнет говорить на нем на пресс-конференциях и в ходе флеш-интервью.

А вот в Каррере я не уверен. Но здесь уже есть и вопросы к работодателю. Почему бы клубу не прописать в контракте, что за какое-то время иностранный специалист должен выучить наш язык? Так что я солидарен с Романцевым. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Олег Романцев: "Не буду общаться с Каррерой, пока не выучит русский"