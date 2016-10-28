Михаил Гершкович: "Романцев прав. Каррера не уважает свою профессию"

Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поддержал бывшего наставника "Спартака" Олега Романцева, который отказался общаться с Массимо Каррерой, ныне возглавляющим красно-белых. Ранее специалист заявил, что не намерен идти на контакт, пока итальянец не выучит русский язык.
– Олег Иванович поднял очень серьезную тему, – сказал Гершкович. – И к нему надо прислушаться! Я приведу вам просто один пример. Гвардьола, когда возглавил "Баварию", говорил по-немецки. Сейчас он работает в Англии – говорит по-английски. А у нас Хиддинк, Капелло, тот же Каррера не считают нужным изучать русский. Это неуважение к своей профессии!
Тренер – это психолог, который должен уметь общаться с подопечными на их родном языке, доносить им тонкости тренировочного процесса. И Романцев это прекрасно понимает. А как можно, не зная языка, управлять командой?
Взять того же Луческу. Вы заметили, что ему не требуется переводчик, когда журналист задает вопрос. То есть он понимает русский. Думаю, через какое-то время он уже начнет говорить на нем на пресс-конференциях и в ходе флеш-интервью.
А вот в Каррере я не уверен. Но здесь уже есть и вопросы к работодателю. Почему бы клубу не прописать в контракте, что за какое-то время иностранный специалист должен выучить наш язык? Так что я солидарен с Романцевым. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Олег Романцев: "Не буду общаться с Каррерой, пока не выучит русский"
novic
А вотне буду общаться и всё.
14:54
novic
А вот не буду общаться и всё.
14:52
Pol Pot
думаю после дерби выучит. посмотрит на трибуны и сразу выучит. есть и другой вариант после дерби. не выучит за ненадобностью. чемодан вокзал италия
14:49
shpasic
то ли дело Газзаев-младший - блестяще владеет русским-матерным!
14:43
Паренек с Урала
О каком русском языке речь? О газзаевском?
14:42
Promesov
Это который подпись Бердыква подделал и хотел эту туалетную бумашку пропихнуть в качестве пропагандийского хода за ещё одно г... Газаева. И он ещё на своем месте сидит по нему срок тюрьме плачет за фальсификации в особо крупных размерах. Причем если учесть массовость Футбола в стране, то этими махинации с выборами на пост президента РФС должно заинтересовать особый отдел ФСБ т.к. эта должность влияет на миллионы людей в стране и за рубежом. Также надо проверить эту торпеду из ВОБ и под шконку его.
14:33
просто Царь
ОИР не любит навязываться - если что спросят, то ответит и через толмача.Он просто прикололся. Игроки все, в какой-то мере , понимают английский. Каррера может и не знать о Романцеве. О Гершковиче точно не знает
14:26
Jean4
Этот то откуда еще вылез?
14:26
sabutay
))))))))))))))))))) во жгут перцы ))))))))... Отказался общаться ))))) Легенда ))))))... не могу... ща помру под столом ))))))) Гершкович )))))) Стаканыч ))) Парни - вам в Камеди )
14:26
Красно синий
Ещё один старый никчёмный пердун,занимающийся ничем,высказался. Когда уже они поймут,что не надо своё рыло везде всовывать.
14:25
Гантэр
Ну зачем итальянцу учить русский, он ведь прекрасно знает что в Спартаке тренеры больше года не задерживаются. Исключение Карпин.Так чего напрягаться.
14:25
kwazar312
Господам Гершковичу и Романцеву новый тренер Спартака Каррера как кость в горле,не нравится и все тут.А ВЫ подумали,нуждается ли господин Каррера в общении с вами,что вы можете ему рассказатбь из того,что он не знает.Надо,чтобы Каррера имел связь с футболистами,чтобы он умел найти контакт с ними.Зачем ему разговоры со старыми пердунами,которые в настоящее время делать что-то полезное не могут,а гадости говорить себе позволяют. И потом,не велика возможность работать в России в футболе,поэтому и изучать язык не хотят.Работать в Германии или Англии-это престижно,можно поднять свой авторитет.В России же этот авторитет только можно потерять,потому что от тренера мало что зависит,так как руководит всем группа коррупционеров во главе с Прядкиным,Гинером и Мутко.ЗДЕСЬ ИЗУЧАЙ ЯЗЫК И ЛИ НЕ ИЗУЧАЙ,за тебя уже давно все решено.Спартаку в этом году дали сыграть только пять игр,а потом в действие вступила мафия в лице судейского корпуса-не пустят они Спартак высоко,нельзя быть впереди Зенита и ЦСКА,это не входит в систему.
14:21
Гаттузо зол!
Думаю Каррера и сам не захочет общаться с вечно бухим в дугу рыбачком. А о гершоныче он даже не слышал. И да. Эти двое видимо знают только язык, который тут недавно выложили в сеть, в исполнении Юрия Газзаева. Так что Массимо не стоит общаться с этими сбитыми летчиками, ты от этого только выиграешь и время свое не потратишь.
14:18
Союз Аполлонович
Каким-то кретинизмом попахивает. Он вообще понимает, что он несёт. Луческу в качестве примера - это за гранью добра и зла)). Цыган в русскоговорящем Шахтёре начал работать с 2004 года. И за это время не научился интервью на русском давать. Он только понимает, да и то не всё, наверное. Короче, маразм крепчает!
14:18
AZ
Виталий Леонтьевич, сделайте доброе дело, разгоните эту шоблу - ВШТ и объединение отечественных тренеров, не давайте им больше ни одного рубля. сделайте им хороший дом для престарелых с процедурами, только от футбола уберите, может лет через десять что-то изменится к лучшему!!!
14:17
NoName
А давайте Диму Аленичева вернем? А? Ведь он русский знает, это же самое главное, да? Да и багаж его еще цел! А этого нехорошего Карреру отправим тренировать какой-нибудь Ювентус никчемный, который в плейофф ЛЧ каждый год играет!
14:14
Bache Gabrielsen
Маразм крепчал... Ну а про Иваныча-то понятно, что он на контакт не хочет идти - кроме русского устного и русского письменного других языков "нихт ферштейн" :)
14:11
Слоня
Любопытно, сколько языков знают Романцев и Гершкович, как представители тренерского цеха, кроме матерного русского.
14:10
фогг
Уважаю старость, но английский язык надо знать, уже дрогое время.
14:10
ki
лучше б они помалкивали, эти горе-ветераны... только страну позорят своим шовинизмом.
14:07
ki
Ага. Сравнил ... с дверной ручкой. Только во-первых - Румыния входила в соцлагеря, поэтому они до 60-какого-то года в школе в обязательном порядке русский учили (Луческо родился в 45м); а во-вторых, Мирча в Украине проработал более 5 лет. По-моему и ежу понятно, что такой румын будет русский понимать без всяких курсов.
14:06
Дузер
Ну вот после маразматика игнатьева и этот вылез))Как же достали эти старые пердуны,опять ляпнул как в лужу пукнул)
13:54
Эрмин
Тупой,ещё тупее. Третья серия.
13:52