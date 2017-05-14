Михаил Гершкович: "Первоочередная задача "Спартака" - укрепить линию обороны"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" в матче 28-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) слабо выглядел в обороне. По его словам, красно-белым в межсезонье необходимо укрепить эту линию новыми игроками.

– Чисто с футбольной точки зрения, чем привлекал вас матч "Спартака" в Перми?

– Во всяком случае, был уверен, что "Спартак" захочет выиграть в этой встрече. Когда становишься чемпионом не на футбольном поле, есть желание показать свой уровень, что называется, в бою. Пусть Каррера и дал некоторым футболистам отдохнуть, но в Перми красно-белые в целом выглядели неплохо. Могли и вничью сыграть, и даже уступить, но в итоге боевой дух гостей повлиял на конечный результат.

– То есть не ждали, что красно-белые сыграют вальяжно?

– Таких мыслей у меня точно не было. Да, состав Каррера выставил явно неоптимальный. Понял, что в атаке мы не увидим тот "Спартак", который наблюдали раньше в этом сезоне. А вот в обороне у красно-белых опять все было не так уж и гладко. Думаю, первоочередная задача в межсезонье – укрепить именно линию защиты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Михаила Гершковича