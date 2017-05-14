Михаил Гершкович: "Луческу, безусловно, хороший специалист, но явно просматриваются его зимние ошибки"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу допустил ряд ошибок при работе с командой. По его словам, их удалось избежать наставнику "Спартака" Массимо Каррере, который привел красно-белых к чемпионству.

– Чувствуется ваше скептическое отношение к Луческу…

– Нет, нет. У меня такого отношения к нему нет. Но вы просто почувствуйте разницу. Луческу, как и Каррера, впервые работает в России и столкнулся с задачей подготовить команду зимой, во время такой длительной паузы. И как Каррера поднял "физику" "Спартаку", мотивировал подопечных, и как это сделал Луческу… Мирча, безусловно, хороший специалист, но явно просматриваются его зимние ошибки.

"Зенит" в первых весенних турах оказался функционально слабым, тренер не мог стабилизировать состав. Вызывает серьезные вопросы селекция. Пришло очень много игроков, коллектива что-то не наблюдается. Жулиану и Мак в первой части сезона смотрелись здорово, а весной какие-то разобранные. Сказалась, видимо, и потеря Витселя. Так что Каррера по факту сработал гораздо эффективнее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Михаила Гершковича