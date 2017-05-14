Михаил Гершкович: "Каррера всем доказал, что он сейчас на пути к топовому тренеру"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в интервью "СЭ" отметил, что присутствие главного тренера "Спартака" Массимо Карреры в чемпионате Росссии помогает российским специалистам. По его словам, руководство красно-белых полностью угадало с кандидатурой наставника.

– Вы, как председатель Объединения отечественных тренеров, как оцените работу итальянца Массимо Карреры?

– Меня и многих моих коллег часто обвиняют в том, что мы выступаем против иностранных тренеров, работающих в России. Но я хочу еще раз подчеркнуть: мы против плохих иностранных специалистов! А Каррера всем доказал, что он сейчас на пути к топовому тренеру. Как он сплотил команду! Снимаю шляпу! Он справился с непростой задачей – подготовил команду в зимний период. Здесь напрашивается сравнение с Луческу. Тренер "Зенита" вот эту подготовку как раз-таки провалил, а итальянец дал результат. Кроме того, Массимо – хороший мотиватор, тактик.

Стоит заметить, что Каррера, в отличие от многих "выдающихся" иностранных специалистов, которые выпрыгивали из штанов и бросались на судей, проявил себя очень интеллигентным, выдержанным и воспитанным человеком, с большим уважением относится к нашей стране и к нашему футболу. Искренние ему поздравления и, дай бог, чтобы он остался еще поработать в России. Именно такие тренеры дают возможность отечественным наставникам у них поучиться. Руководство "Спартака" явно угадало с его кандидатурой. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Михаила Гершковича