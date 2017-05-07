Михаил Ефремов: "Grande grazie, Massimo. Можно еще сказать так: дошли"

Известный актер театра и кино Михаил Ефремов отметил, что главным творцом чемпионства "Спартака" стала команда. Он также поблагодарил главного тренера красно-белых итальянца Массимо Карреру на его родном языке.

- Я скажу вот так: grande grazie, Massimo. Можно еще сказать так: дошли, - цитирует "Р-Спорт" Ефремова. - Главный творец чемпионства - команда. Тяжеловато было, когда Олег Романцев ушел из "Спартака", первые несколько лет особенно. Только еще при Невио Скале были какие-то надежды, а потом было тяжело. Черчесов, Карпин... Cколько раз брали второе место за эти годы. Помните, когда Алехандро Домингес выбил мяч с "ленточки" в Раменском, и "Зенит" стал чемпионом в 2007 году? Хоть (комментатор) Геннадий Сергеевич Орлов и сказал тогда, что мяч с ленточки выбил кореец Ким Дон Джин. Помню этот матч, когда Мутко носился с кубком.

Сложно будет удержать чемпионство в следующем году, но надо это сделать. Я думаю, что мы усилимся. Еще будет Лига чемпионов - сразу в группе, не надо будет проигрывать командам типа АЕК в квалификации, киприотам, например. А так все отлично!