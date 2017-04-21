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Михаил Боярский: "В качестве диктора матча "Зенит" - "Урал" не буду говорить ничего лишнего"

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Заслуженный артист России, посол Санкт-Петербурга на ЧМ-2018 Михаил Боярский подчеркнул, что для него большая честь выступить диктором матча 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом". Игра станет первой официальной на новом стадионе "Санкт-Петербург".

- Роль диктора во время матча "Зенит" - "Урал"? Я воспринял это как подарок, которым я могу себе позволить распорядиться по-своему, - цитирует "Р-Спорт" Боярского. - Я, конечно же, не буду говорить ничего лишнего, но сам факт того, что принимаю участие в игре между "Зенитом" и "Уралом" - это большая честь.

Матч "Зенит" - "Урал" пройдет 22 апреля, "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170421/1119396404.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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merniloskut

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