Михаил Боярский: "В качестве диктора матча "Зенит" - "Урал" не буду говорить ничего лишнего"

Заслуженный артист России, посол Санкт-Петербурга на ЧМ-2018 Михаил Боярский подчеркнул, что для него большая честь выступить диктором матча 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом". Игра станет первой официальной на новом стадионе "Санкт-Петербург".

- Роль диктора во время матча "Зенит" - "Урал"? Я воспринял это как подарок, которым я могу себе позволить распорядиться по-своему, - цитирует "Р-Спорт" Боярского. - Я, конечно же, не буду говорить ничего лишнего, но сам факт того, что принимаю участие в игре между "Зенитом" и "Уралом" - это большая честь.

Матч "Зенит" - "Урал" пройдет 22 апреля, "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.