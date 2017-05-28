Михаил Боярский: "Третье место "Зенита" - замечательное и прекрасное"

Один из самых известных болельщиков "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал отставку главного тренера команды Мирчи Луческу. Артист поблагодарил румынского специалиста за работу и высоко оценил его профессионализм.
– Я не большой специалист в этом вопросе, – сказал Боярский. – Но хотел бы сказать, что нужно ему поклониться в ноги и сказать большое спасибо. Опыт Луческу никуда не делся, он остался при нем. Вероятно, просто сказывается возрастной ценз. Наверное, требуется более молодой и более рьяный специалист. В клубе происходит смена руководства. Полагаю, что решено освежить кровь. Что ж, им виднее. Но кроме большого спасибо и поклона таланту Луческу – больше ничего сказать не могу.
– Но ведь "Зенит" занял лишь третье место. Разве не провал?
– Что значит – "всего лишь третье"? Это третье место – замечательное, прекрасное. Их всего три. "Зенит" в медалях.
– Но ведь команда не попала в Лигу чемпионов?
– Посмотрим, что будет дальше. Не уверен, что смена тренера даст сразу же фантастический результат. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
trv71
"Зелен виноград..." :)
22:40
PitersS
Как-то не по-русски он с этой политкорректностью.. Собственно, с тем пофигизмом, с которым играла команда, может, бронза и хорошо, но такой пофигизм не должен так дорого стоить. Мы же смотрим мировой футбол и понимаем, когда команда играет потому что надо, и когда потому что хочет.
22:30
shpasic
более молодой - это Манчини?)))
22:22