Михаил Боярский: "Третье место "Зенита" - замечательное и прекрасное"

Один из самых известных болельщиков "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал отставку главного тренера команды Мирчи Луческу. Артист поблагодарил румынского специалиста за работу и высоко оценил его профессионализм.

– Я не большой специалист в этом вопросе, – сказал Боярский. – Но хотел бы сказать, что нужно ему поклониться в ноги и сказать большое спасибо. Опыт Луческу никуда не делся, он остался при нем. Вероятно, просто сказывается возрастной ценз. Наверное, требуется более молодой и более рьяный специалист. В клубе происходит смена руководства. Полагаю, что решено освежить кровь. Что ж, им виднее. Но кроме большого спасибо и поклона таланту Луческу – больше ничего сказать не могу.

– Но ведь "Зенит" занял лишь третье место. Разве не провал?

– Что значит – "всего лишь третье"? Это третье место – замечательное, прекрасное. Их всего три. "Зенит" в медалях.

– Но ведь команда не попала в Лигу чемпионов?

– Посмотрим, что будет дальше. Не уверен, что смена тренера даст сразу же фантастический результат. (Виталий АЙРАПЕТОВ)