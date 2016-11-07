Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский уверен, что выкрики комментатора на стадионе в Грозном не повлияли на игру сине-бело-голубых в матче 13-го тура премьер-лиги с "Тереком" (1:2). По его словам, данная встреча продемонстрировала, что оборона петербуржцев никуда не годится.

– И на старуху бывает проруха, не стоит посыпать голову пеплом, – начал Боярский. – Но судя по вчерашнему матчу, оборона питерцев никуда не годится. Тем более, "Терек" – команда ершистая. Неизвестно еще, как "Спартак" с ними сыграет. Если красно-белые получат по заслугам, то это будет говорить только об упорстве подопечных Рахимова.

Все легионеры сыграли прилично. Особенно хороши были Витсель и Мак. В целом, к игре отнеслись ответственно, но победить в Грозном, на чужом поле не каждому дано. Выкрики комментатора ни в коем случае не связаны с поражением "Зенита". Мало ли, что могут кричать на стадионе? Это не имеет никакого отношения к спортсменам! (Любовь КОНЯЕВА)