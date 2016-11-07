Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский уверен, что выкрики комментатора на стадионе в Грозном не повлияли на игру сине-бело-голубых в матче 13-го тура премьер-лиги с "Тереком" (1:2). По его словам, данная встреча продемонстрировала, что оборона петербуржцев никуда не годится.
– И на старуху бывает проруха, не стоит посыпать голову пеплом, – начал Боярский. – Но судя по вчерашнему матчу, оборона питерцев никуда не годится. Тем более, "Терек" – команда ершистая. Неизвестно еще, как "Спартак" с ними сыграет. Если красно-белые получат по заслугам, то это будет говорить только об упорстве подопечных Рахимова.
Все легионеры сыграли прилично. Особенно хороши были Витсель и Мак. В целом, к игре отнеслись ответственно, но победить в Грозном, на чужом поле не каждому дано. Выкрики комментатора ни в коем случае не связаны с поражением "Зенита". Мало ли, что могут кричать на стадионе? Это не имеет никакого отношения к спортсменам! (Любовь КОНЯЕВА)
Сосед дворовского тренера
Что за инет--идиоты шлёпают подобные статейки?????? Первый абзац:::: ".....М.Б. уверен, что выкрики....... ПОВЛИЯЛИ на игру сине-бело-ГОЛУБЫХ....". Абзац последний::: "Выкрики комментатора ни в коем случае не связаны с поражением "Зенита""....... Так "повлияли" или "не связаны" ???? Глав. ред инет ресурса С.Э., гоните наххх ТАКИХ своих работников!!!!!!
14:48
Promesov
Если красно-белые получат по заслугам - это питерская шляпа. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак на первом месте
14:32
Айртон
Если красно-белые получат по заслугам ------------- О каких заслугах говорит мсье пропаганда алкоголизма и табакокурения?))
14:30
17
Журналисты, исправьте текст вступления: "...выкрики комментатора на стадионе в Грозном повлияли на игру..." Из слов Боярского следует прямо противоположное.
14:30
Marchello1980
Эх,борона,борона...
14:17