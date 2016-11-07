14:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Михаил Боярский:
"Терек" - команда ершистая. Неизвестно еще, как "Спартак" с ними сыграет"

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Вчера. Грозный. "Терек" – "Зенит" – 2:1. Публика приветствует Мирчу Луческу. Во время матча трибуны завелись с помощью диктора.Грозный глас сверху. Что и когда кричал диктор на матче "Терек" – "Зенит"

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский уверен, что выкрики комментатора на стадионе в Грозном не повлияли на игру сине-бело-голубых в матче 13-го тура премьер-лиги с "Тереком" (1:2). По его словам, данная встреча продемонстрировала, что оборона петербуржцев никуда не годится.

– И на старуху бывает проруха, не стоит посыпать голову пеплом, – начал Боярский. – Но судя по вчерашнему матчу, оборона питерцев никуда не годится. Тем более, "Терек" – команда ершистая. Неизвестно еще, как "Спартак" с ними сыграет. Если красно-белые получат по заслугам, то это будет говорить только об упорстве подопечных Рахимова.

Все легионеры сыграли прилично. Особенно хороши были Витсель и Мак. В целом, к игре отнеслись ответственно, но победить в Грозном, на чужом поле не каждому дано. Выкрики комментатора ни в коем случае не связаны с поражением "Зенита". Мало ли, что могут кричать на стадионе? Это не имеет никакого отношения к спортсменам! (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Сосед дворовского тренера

Что за инет--идиоты шлёпают подобные статейки?????? Первый абзац:::: ".....М.Б. уверен, что выкрики....... ПОВЛИЯЛИ на игру сине-бело-ГОЛУБЫХ....". Абзац последний::: "Выкрики комментатора ни в коем случае не связаны с поражением "Зенита""....... Так "повлияли" или "не связаны" ???? Глав. ред инет ресурса С.Э., гоните наххх ТАКИХ своих работников!!!!!!

14:48

Promesov

Если красно-белые получат по заслугам - это питерская шляпа. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак на первом месте

14:32

Айртон

Если красно-белые получат по заслугам ------------- О каких заслугах говорит мсье пропаганда алкоголизма и табакокурения?))

14:30

17

Журналисты, исправьте текст вступления: "...выкрики комментатора на стадионе в Грозном повлияли на игру..." Из слов Боярского следует прямо противоположное.

14:30

Marchello1980

Эх,борона,борона...

14:17

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