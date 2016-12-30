Михаил Боярский: "Семак давно заслуживает пост главного тренера"

Один из самых известных болельщиков "Зенита", народный артист России Михаил Боярский заявил, что назначение Сергея Семака главным тренером "Уфы" – правильный шаг для карьеры специалиста. Также он отметил, что Анатолий Тимощук мог бы стать хорошей заменой Семаку в петербургском клубе.

– Для Семака назначение в "Уфу" – очень хорошо, – сказал Боярский. - Если бы было плохо, он бы не ушел. Семак давно заслуживает пост главного тренера. А вот для "Зенита" – это печально. Опыт и советы такого мастера ценны всегда. Однако нужно думать и о его судьбе. Пора ему самостоятельно вести команду.

– Сейчас в Петербурге находится Анатолий Тимощук, ходят слухи о том, что он может завершить игровую карьеру и стать тренером. Тимощук стал бы адекватной заменой Семаку?

– Это была бы хорошая замена. Тимощук чрезвычайно дисциплинированный, требовательный к себе человек, который своим примером доказал, как нужно относиться к футболу. Если это перенесется на игроков – это будет очень полезно. (Сергей ЯРЕМЕНКО)