Михаил Боярский: "Казаченок был человеком с редким обаянием"

Один из самых известных болельщиков "Зенита", народный артист РСФСР Михаил Боярский выразил свои соболезнования в связи со смертью экс-игрока питерской команды Владимира Казаченка. Специалист, который возглавлял академию "Зенита", умер в воскресенье на 65-м году жизни.



– Смерть Казаченка – это ужас! Не могу поверить... Мы часто сидели рядом на "Петровском", смотрели вместе футбол, – сказал Боярский. – Могу сказать, что следить вместе с ним за матчами было не менее интересно, чем с самым лучшим комментатором. Его уровень знаний о происходящем в команде был никак не меньше, чем у Геннадия Сергеевича Орлова. А еще Владимир Александрович был человеком с редким обаянием. Я ведь помню его с тех времен, когда сам был мальчишкой и болел за "Зенит", в котором играл Казаченок... Очень жаль... (Сергей ЯРЕМЕНКО)