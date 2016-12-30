Михаил Боярский: "Цаллагов? Луческу делает звезд из не самых известных игроков"

Народный артист России Михаил Боярский подчеркнул, что Ибрагим Цаллагов может вырасти в звезду после перехода в "Зенит". По его словам, у главного тренера питерцев Мирчи Луческу получается делать хороших футболистов из не самых известных игроков. Сегодня Цаллагов подписал контракт с "Зенитом" на 3,5 года.

- Как оцените подписание Цаллагова? В последнее время "Зенит" приобретает не самых раскрученных, но перспективных футболистов...

- Полагаю, в руках тренера они смогут раскрыться. Это конек Луческу. Он делает звезд из не самых известных игроков. Это очень неплохо.

- Что можете сказать именно о Цаллагове? Когда "Зенит" играл с "Крыльями", он чем-то вам запомнился?

- После перехода из одной команды в другую игроки часто меняются. Так что будем смотреть за тем, как Цаллагов проявит себя в "Зените". (Сергей ЯРЕМЕНКО)